Salming trpí ALS. Podpora od bývalých spoluhráčů. Myslete na nás, vzkázal

Rodák z Kiruny sehrál v NHL přes tisícovku zápasů, stal se legendou Toronto Maple Leafs, kde strávil 16 z celkem 17 sezon. Dodnes drží šest klubových rekordů, číslo 21 v Torontu na jeho počest vyřadili, před halou má sochu vedle dalších velikánů. Poslední zámořskou sezonu prožil Salming v Detroitu, profesionálně hrál ještě po čtyřicítce. Dokonce ještě reprezentoval na olympiádě v Albertville 1992. O čtyři roky později byl jako první švédský hráč uveden do Hockey Hall of Fame.

Za Maple Leafs nastoupil Salming naposledy v roce 1989, ale nikdy nepřetrhal vazby s celoživotními přáteli jako Darryl Sittler, Lanny McDonald nebo Dave „Tiger“ Williams. „Börje je skvělý kamarád a vynikající spoluhráč,“ řekl Sittler. „Přál bych si, abych mohl povídat o něčem jiném. Ale byli jsme v kontaktu. Börje, já, kluci jako Lanny, Tiger a další jsme věděli, co se chystá oznámit a že to je tvrdé a zničující pro něj i pro nás,“ dodal.

Scházeli se každý rok na jaře. „Vypadal, že může pořád hrát,“ žasl Sittler. „Obdivujete jeho kondici, jakou má pořád postavu a pak vám zavolají tohle. Mluvili jsme spolu. Dokážete si to představit, kdyby něco takvého sdělili vám nebo mně…Byl plný emocí,“ pravil dlouholetý lídr Maple Leafs.

Asi před šesti měsíci si Salming všiml, že s jeho tělem něco není v pořádku. Když mluvil, začínal cítit záškuby, musel dělat přestávky, aby popadl dech. Zašel na vyšetření ke specialistům na lékařské univerzitě Karolinska Institutet v Solně. Před pár týdny se dozvěděl diagnózu. Šokující zprávu sdělil nejprve své rodině.

„Ukázalo se, že mám ALS, známou jako Lou Gehrigova nemoc. Během okamžiku se všechno změnilo. Nevím, jaké budou dny, které mám před sebou, ale je mi jasné, že to budou těžší zkoušky, než jakým jsem dosud čelil. Je to choroba, která se v současné době nedá vyléčit. Ale vím, že výzkum probíhá po celém světě a jednoho dne se najde řešení. Zatím musím spoléhat na léky, jež ten proces zpomalují. Medicína se však vyvíjí a jednoho dne se najde prostředek, který na nemoc zabere. Já i rodina zůstaneme pozitivní,“ uvedl v prohlášení pro švédskou agenturu TT.

Společně s krajanem Ingem Hammarströmem se Salming stal v roce 1973 evropským průkopníkem v NHL a miláčkem fanoušků Leafs. Zadák přezdívaný King (Král) svého času patřil k nejlepším obráncům NHL. Jednou ho zvolili do nejlepší šestky ligy, pětkrát do druhé, čtyřikrát byl finalistou Norris Trophy. V roce 1979 si zahrál za výběr soutěže v Challenge Cupu proti ruské sborné. Uznání široko daleko si získal nejen svojí hrou, ale i tím, kolik toho jako hokejový pacifista vydržel a ustál v dobách, kdy byla hra plná násilí a hrubosti, namířené obzvlášť proti evropským „vetřelcům“., kteří do zámoří teprve začali pronikat.

Salming prodělal spoustu zranění. Jednou mu čepel brusle prořízla obličej. Přibylo na něm 200 stehů, málem přišel o oko. Před dvěma lety začal mít potíže s dýcháním. Nakazil se covidem-19, skončil v nemocnici. Později v rozhovorech přiznával, že si myslel, že zemře.

V Torontu hrál Salming krátce rovněž s útočníkem Markem Kirtonem. Tomu našli ALS v roce 2018. Dnes 64letý muž je upoután na invalidním vozíku, s nemocí však statečně bojuje. Nabídl se, že bude Salmingovým spojencem, aby pomohl jemu a jeho rodině vstřebat šok a nasměroval je k tomu, aby se s osudem dokázali vyrovnat a pochopili léčbu, jež onemocnění zpomaluje.

Napřed ale Kirton poslal svému příteli ve středu povzbudivý tweet. „Připomněl jsem Börjemu, jak mě na tréninku učil, jak se dostat ze sevření u mantinelu a najet si na střed. Teď jsem mu napsal: ‚Neboj, i tohle zvládneme‘,“ líčil Kirton.

Salming trpí vzácnou formou ACL, která není dědičná a má ji asi pět procent nemocných. To je pro rodinu aspoň nějaká dobrá zvěst. „Vím, jak to pro všechny musí být těžké, protože je to čerstvé. Řekl jsem mu: ‚Kingu, ta hra se jmenuje přežití, dokud nenajdou lék. Ty a tvoje rodina v náš máte skvělý podpůrný tým,“ řekl Kirton, který se Sittlerem a prezidentem klubu Brendanem Shanahanem spolupracoval na přípravě prohlášení.

Vyšlo současně v Kanadě a Švédsku a optimisticky znějící Salming v něm požádal rovněž o klid a soukromí. „Od té doby, co jsem jako kluk v Kiruně začal hrát hokej, jsem do toho dával všechno. V tom budu pokračovat. Jsem si jistý, že kolem sebe mám svou milující rodinu a tu nejlepší možnou lékařskou péči. Chápu, že mnoho z vás by mě rádo oslovilo, ale laskavě vás žádám, abyste v těchto těžkých chvílích respektovali naše soukromí. Prosím, myslete na nás ve svých modlitbách,“ vzkázal Börje Salming.