Fotbalový mág Berger vedle Voráčka válel hokej: Teď mě baví víc než fotbal

Dlouholetý reprezentant má k hokeji blízko. Spolu s někdejšími fotbalovými parťáky se na ledě prohání pravidelně, až třikrát týdně. „Jsem fanda hokeje. Hrál jsem ho jako kluk, v zimě jsem ho mrskal. Pak dlouho ne. Asi před třemi lety jsem ho začal znovu hrát, chodíme s bývalými fotbalisty. Máme svůj mančaft,“ vykládal 48letý Berger.

Ve Žďáru to pro něj bylo něco mimořádného. Zahrál si před zaplněným zimákem, navíc s hvězdnými spoluhráči. Na ledě byli i Jakub Vrána , Pavel Francouz nebo ikony z minulosti jako Robert Reichel nebo David Výborný .

„Jsou to nejlepší hráči na světě, byl to obrovský zážitek. Tohle byl vlastně lepší tým, než má nároďák. Sešlo se to nejlepší, co je v republice. Je super, že přišlo tolik lidí a navíc podpořili dobrou věc,“ vykládal někdejší záložník, který se na ledě proháněl s mřížkou.

Celá povedená akce vynesla přes milion korun. Stadion se Žďáru, kde se hraje druhá liga, viděl hokejovou show, kterou vedle hokejových es okořenili právě i fotbalisté. Vedle Bergera to byli Vladimír Šmicer , Jan Koller nebo Tomáš Ujfaluši .

Berger hraje hokej rád. „Baví mě víc než fotbal. Protože když si ho jdu občas zahrát, bolí mě to, dostávám se z toho hrozně dlouho. Na ledě se můžu i trochu sklouznout,“ vypočítává stříbrný medailista z evropského šampionátu v roce 1996.

S míčem vynikal jako záložník. A jaká je jeho nejoblíbenější parketa při hokeji? „Jsem nečitelný ofenzivní hráč,“ směje se.

A kdo je z fotbalistů nejlepší hokejista? „Z toho mančaftu, s kterým chodíme, jsou to Jarda Černý a Karel Poborský,“ vypočítává vítěz české i německé ligy, který kariéru končil ve Spartě.

Nejvíc se proslavil v Liverpoolu, kam často jezdí. Hlavně kvůli synovi, jenž Reds zbožňuje.

Ve Žďáru ale Berger ukázal, že si tyká i s hokejem. Celou akci dali dohromady Jakub Voráček s Martinem Nečasem, na dobrou věc se vybralo přes milion.

„Když má někdo charitu jako Voras, nikdo mu neřekne ne,“ vysvětlil Berger, proč se do Žďáru sjelo tolik sportovních celebrit.

Velká část výtěžku šla na podporu nadace, kterou hokejový útočník založil se svojí sestrou Petrou na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. Podpoří se ale i žďárský mládežnický hokej a nezisková organizace Popálky.