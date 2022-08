Výborný je výborný! Hvězdy chválí zlatého kapitána: Z fleku může hrát

Pět titulů mistra světa. Nejvíce zápasů za českou reprezentaci (218). Přes 500 utkání v NHL. Dva ligové tituly. Zlatý kapitán z Vídně z roku 2005. Jméno v jeho případě není náhodné… Bývalý hokejový útočník David Výborný, kterému je 47, je i teď na ledě výborný. Což ukázala série hvězdných exhibic. „Pan hokejista. Z fleku by to pořád mohl hrát,“ chválí ho David Pastrňák. Jakub Voráček dodává: „Zastínil by spoustu aktivních hráčů.“ Slavné číslo devět válí…

Když před ním zmíníte gejzír chvály od ostatních, jenom se ošije. „Ale jděte…“ Na silná slova si nikdy nepotrpěl, zůstával v ústraní.

Ale pramen jeho hokejových nápadů nikdy nevyschnul. Hlava nahoře, skvělý přehled, báječné přihrávky, celé černé hokejky. Před lety, ale i teď. „Vejba“ to prostě v sobě neustále má…

„Ty jeho žabičky tam pořád jsou. A ta jeho fyzička? Neuvěřitelný. Zastínil by spoustu současných hráčů,“ tvrdí Jakub Voráček, hvězda zámořského Columbusu.

S Výborným nastoupil při dvou exhibicích. Nejdříve v pátek ve Žďáru nad Sázavou, o den později pak v Letňanech.

Dřív ho hltal v televizi, teď si s ním zahrál. A moc si to považoval. „Je to jedna z našich největších legend. I pro mě to bylo krásný,“ hlásil 33letý matador, který v NHL odkroutil už více než tisíc zápasů. O Výborném mluví s úctou a respektem.

Nejenom kvůli tomu, čeho dosáhl v minulosti. Ale oceňuje i to, v jaké formě se udržuje. „Pořád by to mohl hrát. Hokejové IQ má úžasné, má šikovné ruce. Jak si dokáže zpomalit hru… Kdyby chtěl a opravdu by chodil ještě trénovat na led, mohl by v klidu hrát,“ dodává Voráček.

Výborný byl klíčovou postavou zlaté generace, mezi lety 1996 a 2007 nevynechal jediný šampionát, celkem na nich pobral osm medailí. Z toho pět zlatých. Ve zlaté Vídni v roce 2005 měl kapitánské céčko.

Hokej dlouho nehrál

„Byl velkým vzorem pro nás mladý. Je to pan hokejista,“ hlásí Pastrňák, pětinásobný vítěz Zlaté hokejky.

„Hezky se to poslouchá, díky za ta slova, ale je to pryč,“ usmívá se Výborný, který s přehledem zvládl dvě exhibice ve dvou dnech. „Po tý první jsem si musel dát jenom jedno pivo, jinak bych to nedal,“ vyprávěl o první třetině sobotního duelu v Letňanech, kdy v rámci oslav dvaceti let místního klubu nastoupil za výběr hvězd proti odchovancům.

Byl celý uřícený, moc se mu vyprávět nechtělo. „Já si musím jít povolit brusle. Hrozně mě bolí nohy. To víte, věk,“ smál se někdejší útočník, jenž se Spartou dvakrát vyhrál ligu (1993 a 2000).

Hvězdy NHL i fotbalové legendy bavily. Kollerův gól i milion na dobrou věc Video se připravuje ...

Kariéru ukončil v roce 2016, od té doby se udržuje. Chodí běhat, hraje tenis, boxuje, ale do bruslí ho to netáhnulo.

„Hokej jsem vlastně vůbec nehrál. Až letos, když jsem si byl zahrát exhibici v Jihlavě, jsem to nazul. Ale pak zase ne, poslední tři měsíce jsem vůbec nehrál,“ říká Výborný, jenž se po kariéře úspěšně věnuje byznysu, spoluzaložil společnost SKYHILL, která se věnuje realitám. I v podnikání sází na stejné hodnoty jako na ledě. Všechno v rámci fair play.

„Je to výborný hokejista, ale i člověk. Dodneška na něj v Columbusu vzpomínají. Zanechal tam velkou stopu,“ říká o něm Voráček, jenž se do týmu Blue Jackets vrátil po deseti letech ve Philadelphii. Právě v tomhle klubu z Ohia Výborný válel, strávil v něm sedm sezon, celkem v NHL odehrál 543 zápasů s bilancí 317 bodů (113+204).

Dokázal se prosadit, i když to není žádný habán, měřil necelých 180 centimetrů. Jenže výšku nahradil hokejovým myšlením, kterým ostatní převyšoval.

Voráček si vybavuje fintu po buly

„Ve hře má neskutečný přehled. Je divný, že nechodí na led, a je tady skoro nejlepší hráč,“ smál se Pastrňák, který si Výborného dobře pamatuje z doby, kdy hrával v extralize.

Voráček má v paměti i jeho reprezentační kousky. Hlavně ten z roku 2006, kdy ve čtvrtfinále světového šampionátu s Rusy v prodloužení geniálně vymíchal soupeře po buly a naservíroval puk Zbyňkovi Irglovi.

Pro Rusy to byl mat. Pro české fanoušky báječný moment.

„To si dodneška pamatuju. To bylo super. Vybavuju si ho už z roku 1996, kdy při mistrovství ve Vídni jako 21letý benjamínek dával gól ve čtvrtfinále Němcům,“ vylovil přesně z paměti Voráček.

Čas letí, teď je mu sedmačtyřicet, ale na ledě to pořád dokáže roztočit.



Za pochvalná slova od současných hvězd je pochopitelně rád. „Mám radost, je to příjemný. Já zase na oplátku musím vyseknout poklonu jim, jsou to nejlepší hráči světa. Zvlášť Voras, který už tak dlouho válí v NHL. Navíc teď v Columbusu, což je pro mě pořád srdeční záležitost,“ reaguje někdejší útočník.

A jak sám sebe na ledě hodnotí? „Všechno to odnesl čas,“ krčí rameny. „Ruce i hlava by chtěly, ale nohy jsou jinde.“

Ale když ho vidíte, takový pocit z toho nemáte. Výborný zůstává výborný.

Nejvíce zápasů za Česko 218 David Výborný

201 Petr Čáslava

198 Pavel Patera

189 Martin Procházka

185 František Kaberle ml.