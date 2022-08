Pasta a spol. bavili v Letňanech, Voráček chválí Kulicha: Moc se mi líbí!

Žďár nad Sázavou vyměnili za Letňany. Pozdě večer nebo přes den se přesunuli do Prahy a měli před sebou další exhibiční šichtu. Jakub Voráček, David Pastrňák nebo Jakub Vrána stihli dva zápasy ve dvou dnech, tentokrát bavili promrzlý zimák v Letňanech. Na počest dvaceti let hokeje místního klubu… „Jako v sezoně. Dva zápasy ve dvou dnech, jsem trošku unavený,“ vykládal Pastrňák, jehož tým Hvězd nestačil na letňanské odchovance. Těm šéfoval Vrána, který trefil pět gólů!

„Bylo to znát, že se hrálo takhle rychle za sebou. Moc nám to s Pastou nejezdilo,“ pousmál se útočník Voráček, který po povedené charitativní show ve Žďáru, která celkem vynesla více než milion korun, usnul až po třetí ráno.

„Takže jsem takový trošku malátný,“ dodal 33letý lídr zámořského Columbusu. Tentokrát bavil fanoušky v Letňanech. Klub, který založil se svým bráchou František Kučera, někdejší obránce a olympijský šampion z Nagana, slaví dvacetileté výročí.

Na jednu ze dvou promrzlých ledových ploch přišla spousta fanoušků, zápas si užili. „Takhle plný zimák jsem dlouho neviděl,“ říkal Jakub Vrána, nejúspěšnější odchovanec místního hokeje. V roce 2018 s Washingtonem získal Stanley Cup, teď hraje za Detroit. Na nedávném šampionátu pomohl českému týmu získat bronz.

„Vrátili se mi vzpomínky, jak jsem tady začínal. Je nádhera, že přišlo tolik lidí,“ vykládal 26letý kanonýr, který právě v Letňanech hokejově vyrostl. Obří podíl na jeho výchově měl Zbyněk Zavadil, proslulý mládežnický trenér, jenž vypiplal spoustu talentů. Ten se teď postavil na střídačku jako kouč týmu odchovanců.

„Pro mě je to takový druhý taťka. Zavzpomínali jsme si, pořád to bere stejně vážně jako dřív. Což je na tom to krásné. Má velký podíl na mé kariéře, to všichni ví,“ říkal Vrána, který na zimáku v Letňanech v mládí trávil celé dny.

„Spoustu hodin jsem byl v hokejovém obchodě, u ledařů jsem i spával. Kdykoliv sem přijdu, má to pro mě zvláštní nádech,“ popisoval Vrána.

Ten rozdal spoustu podpisů, malí klučinové se s ním chtěli vyfotit. On každému vyhověl. Vzpomněl si přitom na to, jak on ve stejném věku tady trénoval…

Jeho výběr nakonec vyhrál 11:8, on sám dal pět gólů. „Nechtěli jsme to nechat, šlapali jsme. Oba týmy si to užily. Věřím, že i fanoušci byli spokojení. Takoví hráči se jen tak nevidí,“ okomentoval Vrána nabité soupisky.

Hlavně týmu hvězd. David Pastrňák, Jakub Voráček, David Výborný, Jan Rutta, Petr Čáslava, Jiří Tlustý a další…

„Bylo nás ale jenom dvanáct, takže to bylo náročný. Ale přišlo spoustu lidí, užili jsme si to,“ reagoval „Pasta“, který spolu s dalšími zámořskými hráči v Letňanech přes léto pravidelně trénuje. I proto neváhal, aby byl součástí oslav dvaceti let.

„Klobouk dolů před lidmi, kteří se na rozvoji klubu podíleli. Jsem rád, že se tahle akce udělala,“ vykládal hvězdný útočník a opora Boston Bruins.

Voráček a spol. museli vydržet dvě exhibice ve dvou dnech. Lídr Columbusu se stihl podívat i na semifinále dvacítek s Kanadou, které českému výběru po porážce 2:5 nevyšlo. Z herního hlediska to ale nebyl žádný propadák. Teď bude držet palce, aby výběr kouče Radima Rulíka zvládl zápas o bronz se Švédy.

„Doufám, že kluci přivezou medaili,“ řekl Voráček po zápase v Letňanech. Mužstvo i přesto, že prohrálo s Kanadou, pochválil.

„Nebylo to špatný, hrají sympatický hokej, makají. Je vidět, že souhra v tom je. Hrozně se mi líbí Kulich s Myšákem. Kulich mě hodně překvapil, nikdy jsem ho neviděl hrát, ale moc se mi líbí,“ dodal dlouholetý kapitán reprezentace.

Série exhibicí pro něj nekončí. Ještě ho ve středu čeká v Edenu rozlučka dlouholetých slávistických ikon Jaroslava Bednáře a Marka Tomici. Ani na ní nebude chybět. Stejně jako David Pastrňák.

Po Žďáru a Letňanech se tedy na hokejovou show může těšit Eden.

Tým hvězd

Vít Vaněček, Jan Novák, Ivan Majeský, Jaroslav Nedvěd, Petr Čáslava, Jan Rutta, Filip Zadina, Matěj Blümel, Jan Hlaváč, David Výborný, Jiří Tlustý, Jakub Voráček, David Pastrňák

Trenéři: František Kučera a Jakub Volek

Tým odchovanců

Lukáš Pařík, Jan Zedek, Milan Antoš, Karel Klikorka, Ivan Lytvynov, Martin Hugo Haš, František Hrdinka, Jan Mišner, Ladislav Kadaně, Dominik Řepík, Adam Kellerstein, Kryštof Pejchal, Vojtěch Kropáček, Václav Adamec, Dominik Sklenář, Jiří Průžek, Lukáš Rousek, Jakub Vrána.

Trenéři: Zbyněk Zavadil a Martin Uldrich