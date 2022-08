Jágr o Kollerově filmu: Inspirace pro všechny. Famózní příběh, chválil Rada

Středeční premiéra dokumentu o Janu Kollerovi přilákala do pražského Slovanského domu spoustu (nejen) sportovních osobností. A všichni do jednoho si po promítání pochvalovali, co právě viděli. „Inspirativní příběh pro všechny,“ líčil legendární hokejista Jaromír Jágr. Spokojený byl i samotný nejlepší střelec reprezentační historie.

Většina známých, spoluhráčů nebo bývalých trenérů Kollerův příběh dobře zná. Přesto se našly detaily, které pro ně ve filmu byly novinkou. „Já jsem se po letech dozvěděl, jak to měl težké třeba v Norimberku," popsal sportovní komentátor Jaromír Bosák.

Hokejista Jaromír Jágr měl pro dokument jen slova chvály. „Film byl výborný. Já jsem věděl, co můžu čekat, protože s Petrem Větrovským (režisérem) jsem velmi dobrý kamarád. Je to inspirativní příběh pro všechny mladé sportovce i pro lidi, kteří si myslí, že nemůžou nic dokázat a že už to nejde… Vždycky to jde,“ prohlásil s úsměvem Jágr.

Za pravdu mu dávaly i fotbalové osobnosti. „Nádherná pohádka. Honza, aniž by měl mezi šestnácti a devatenácti lety přípravu jako jiní fotbalisti, napsal příběh, který se nedá opakovat,“ řekl agent Pavel Paska. „Ten kluk si to zasloužil. Všichni mu můžeme jenom poděkovat za to, co dosáhl. Famózní příběh, jsem spokojený,“ hlásil trenér Petr Rada.

Sám Koller si povedenou premiéru užil. „Musím říct, že jsem dojatej. Já to viděl v kině vlastně poprvé, předtím jen pracovní verzi. Mám dobrý pocit a doufám, že se to lidem líbilo,“ podotkl.

Na film můžete do kina vyrazit od čtvrtka 11. srpna.