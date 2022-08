Šalé místo Kulicha? Brali jsme to, že jde o juniorku, vysvětluje Řezníček

Proč kategorii Junior roku v rámci Zlaté hokejky ovládl Eduard Šalé? Proč ne Jiří Kulich, který toho v juniorském věku zvládl o dost víc? Agent Aleš Volek se veřejně ohradil, že tomu vůbec nerozumí… „Buď na něj zapomněli, nebo to není fér,“ reagoval hráčův zástupce. S vysvětlením přichází Josef Řezníček, šéf sportovního úseku svazu. Právě ten totiž má výběr juniora roku na starost. „Není to nic proti Kulichovi. Bral jsem to tak, že jsme vybírali nejlepšího hráče juniorky. Příště musíme dát jasná pravidla,“ uznává někdejší obránce.

Když se na pódiu objevil útočník Eduard Šalé, osmnáctiletý talent z Komety, byl Aleš Volek, který seděl v sálu, hodně překvapený.

„Je pro mě absolutně nepochopitelný, že nevyhrál Jirka Kulich. Potom, čeho v sezoně dosáhl… Extraligu hrál ještě v sedmnácti a koukal jsem na jeho statistiky, získal víc bodů než kdokoliv v jeho věku předtím. Ať to byli Nečas nebo Hertl…“ hlásil Kulichův zástupce.

„Navíc byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem šampionátu do osmnácti let, nejlepším střelcem, byl draftovaný v prvním kole. A teď táhnul dvacítku… Jasně, dávám veškerý respekt ostatním hráčům, ale za sebe říkám, že se mu ostatní v jeho věku v tomhle ohledu nemohou ani přiblížit,“ dodal šéf společnosti Alvo Sports.

Podle něj buď na mládežnickou hvězdu, kterou draftovalo Buffalo, zapomněli. Nebo to prý není fér…

Na základě pravidel Zlaté hokejky má vyhlašování juniora roku na starost sportovní oddělení Českého hokeje. Tomu šéfuje Josef Řezníček. Právě jeho požádal deník Sport a web iSport.cz o komentář. Bývalý šéf extraligy přiznal, že neexistují žádná striktní pravidla.

„Nebrali jsme to tak, že jde vyloženě o nejlepšího hráče juniorského věku. Ale o někoho z juniorské ligy. Oslovili jsme na konci sezony všechny kluby juniorky, aby vybraly tři nejlepší hráče na každém postu. A z absolutních čísel vyšlo, že nejvýš byl Eda Šalé. Takže jsem navrhnul jeho,“ vysvětluje Řezníček.

Ale připouští, že napříště se musí dát jasná pravidla. „Buď to vzít obecně, aby šlo o hráče v juniorském věku, nebo jenom o ty, kteří hrají juniorku,“ říká Řezníček.

Kulich odehrál v juniorce v minulé sezoně pouze dva zápasy, ve kterých získal čtyři body (2+2). Jinak už se naplno prosadil do kádru extraligových Karlových Varů. Za Energii odehrál 49 duelů s bilancí 14 bodů (9+5).

Naproti tomu Šalé zvládl za juniorku Komety 39 utkání, ve kterých pobral 89 bodů (42+47). Za brněnské áčko odehrál jenom deset utkání (3 body, 2+1).

„Nedělal jsem to absolutně s žádným špatným úmyslem, nebylo to nic proti Jirkovi Kulichovi. Naopak vím, že je to skvělý hráč, sám jsem si říkal, že by mohl dostat šanci i v seniorské reprezentaci,“ dodává šéf sportovního úseku Českého hokeje, který si uvědomuje, že absence jasných regulí mohla vyvolat vášně. Proto napříště slibuje, že na svazu zavedou transparentní pravidla.

„Vím, že za tím někdo mohl vidět něco jiného. Ale věřte mi, že v tom nebyl žádný špatný úmysl,“ dušuje se Řezníček.