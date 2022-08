Varaďa na stáži v Devils u Ruffa, ke kterému měl připomínky. Co vyčítal?

Šest let spolupracovali u Sabres, mezi roky 1997 a 2003 Václav Varaďa naslouchal pokynům Lindyho Ruffa v Buffalu. Uznávaná trenérská kapacita z NHL se s bývalým svěřencem znovu potká. Tentokrát na předsezonním kempu New Jersey, kam špičkový český kouč za tři týdny odlétá na sběr neocenitelných zkušeností.

Už si o tom vyprávěli před pár roky v Dallasu, košilatou a už dlouho úsměvnou historku si možná opět připomenou. Když Varaďa jako šestadvacetiletý rafan opouštěl Buffalo a vydával se na jinou štaci, stavil se za trenérem Lindy Ruffem, aby mu řekl svůj pohled na dění v týmu. „Musím přiznat, že jsem si vůči němu dost dovolil,“ pronáší s pořádným odstupem a už v pozici kouče, která je oproti pohledu hráče – jednotlivce tolik odlišná.

Takže o co šlo? „Tenkrát jsem cítil, že pod Lindym se tým nevyvíjí, že už to není ono. Bavili jsme se o tom spolu, už si však nevybavuju detaily.“ Zato Ruff ano. Podrobnosti na Varaďu vybalil před nějakými pěti šesti roky při studijním pobytu extřineckého trenéra u Dallas Stars, kde Kanaďan působil. „Lindy to tam na mě vybalil. Prý: Víš, že jsi mi tenkrát v Buffalu vyčetl, že hrajeme golf-hokej a že bychom měli hrát víc na puku?“ popisuje dnes s úsměvem.

Varaďu tehdejší prostý jednoduchý styl štval. Neviděl v něm logiku a pozitivum. Cítil, že mužstvo má na víc. „Vzpomínám si, že mi to jako hráči vadilo, ale teď už to jako trenér chápu,“ poví přesvědčivě. „Tehdy šlo o správné rozhodnutí s ohledem na situaci týmu. Lindy to myslel dobře, hledal nám cestu, jak co nejsnadněji vyhrát. Měl pravdu. Časem jsem to musel uznat. Stejně jako on v pohodě vzal moje výtky.“

Do štábu Devils se těší ukrutně. Stáž dojednal Patrik Eliáš, konzultant klubu a ikona organizace z Newarku, sídlící nedaleko New Yorku. „Bude to skvělá zkušenost,“ nepochybuje Varaďa.

Podobně jako v Helsinkách chod elitního klubu pozná z nejbližší možné vzdálenosti. S aktivním dozorem začne ještě dřív, než bylo původně naplánováno. Po všech možných informacích dychtící hokejový workoholik přesvědčil Eliáše, aby odlet do zámoří uspíšili. „Patrika jsem požádal, zda by nešlo odletět dříve, abychom mohli být i u vstupních lékařských prohlídek, fyzických testů a na vlastní oči viděli připravenost hráčů na začátek sezony. Problematika načasování formy mě enormně zajímá, je velmi důležitá. Jsem rád, že se to podařilo zařídit,“ mne si ruce.

Na několik dnů se stane plnohodnotnou součástí týmu, jenž po letech hojnosti čtyřikrát po sobě neproskočil do play off. „Očekávám, že mě stáž posune trenérsky dál. Pozvání si nesmírně vážím a na místě budu dělat přesně to, co mi řeknou. Vynasnažím se aktivně pomoci, pokud o to budou stát a moje práce se jim bude líbit. Přijedu za nimi, kdykoli budou chtít a potřebovat,“ hlásí předem.

Podobně jako v půli srpna v Helsinkách na půdě IFK by i na základně Devils rád vedl jednu z tréninkových jednotek. „Bylo by to skvělé,“ zasní se. Zároveň netají jistý respekt před šancí, že by měl na povel známé osobnosti NHL. „Něco mám za sebou, ale v cizině není jednoduché jen tak předstoupit před hráče na ledě, kdy jim v angličtině vysvětlujete, co po nich chcete, proč to po nich chcete a jak dlouho to budou dělat,“ popisuje. „Potřebujete, aby hráči bez nějakých vzájemných pohledů na sebe do toho s plnou vervou šli. Každá taková průprava mě velmi obohatí. I když slušně vládnu angličtinou, trenérská hovorová angličtina je specifická,“ uvědomuje si.

Byť by nerad stál opodál hlavnímu dění, zároveň je dalek toho, aby kolegům ze zámoří ukazoval, jak se má správně pracovat. „Nelpím na tom, vést trénink Devils, není to pro mě hlavní cíl stáže. Podstatné bude vidět, jak tam s hráči pracují, co pro ně všechno dělají, jak hráči reagují na konkrétní věci,“ vypočítává s upřímným natěšením.