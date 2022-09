Hrdina o tom, jak ho od smrti dělilo 48 hodin. Kolik vydělával v NHL Gretzky?

Že se chce stát skautem, věděl ještě předtím, než ukončil hráčskou kariéru. „Během posledního roku v NHL jsem dal několika lidem v Calgary najevo, že bych měl zájem pro ně pracovat,“ líčil Jiří Hrdina v pořadu O2 TV Sport Česká ulička Michala Hrdličky. Dnes už je to 22 let, co pracuje pro Dallas Stars. Rozpovídal se i o Radku Faksovi a Matěji Blümelovi. Nebo o tom, jak ho od smrti dělilo 48 hodin.