Hadamczikovy vize: Konec utrácení, žádná drahá auta. Kluby si polepší

Alois Hadamczik se jde obout do svého kandidátského projevu • Michal Beránek / Sport

Nahlédl do ekonomického počínání a hospodaření Českého svazu ledního hokeje. Alois Hadamczik po několika týdnech zkoumání našel způsob, jak s finančními prostředky naložit efektivněji než doposud. Pohled do zákoutí terénu přináší první výsledky, které nástupce Tomáše Krále vůbec poprvé vynáší na povrch. Deník Sport a web iSport.cz společně se svazovým bossem přináší inventuru předchozího dění, navrch někdejší bývalý kouč reprezentace nabízí i část scénáře nové cesty, po níž by měl český hokej jít.