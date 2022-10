Mladého hokejistu trápí vážná nemoc podobná ALS. Kamarádi shání pomoc

Útočníka Ondřeje Machalu (vlevo) si do Kladna vytáhl sám Jaromír Jágr a vzal si ho i sobě do lajny • facebook.com/@RytiriKladno

Když na vás sedne nemoc, rvete se. Snažíte se jí nakopat zadek, jak to jenom jde. Tohle je i příběh Martina Petruse. Až do juniorů hrál hokej za Pardubice. V roce 2020 se na neurologii dozvěděl, že má vážný zdravotní problém. „Mám onemocnění motorických neuronů s příznaky velmi podobnými ALS, při kterém mi odumírají nervové buňky ve svalech. Mně i rodině se život obrátil vzhůru nohama,“ říká. Teď je mu 24 let, kamarádi pro něj založili transparentní účet.

„Potřeboval bych s něčím pomoci. Šlo by to?“ ozval se útočník Ondřej Machala deníku Sport. Pak poslal odkaz na svůj instagram. Jeho nejlepší kamarád Martin Petrus, se kterým hrál v mládeži za Pardubice, už dva roky bojuje s progresivní svalovou dystrofií (postupné odumírání nervových vláken ve svalech - nemoc podobná ALS). Postupně se jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že se už nedovede sám obsloužit.

Martin Petrus bojuje, jak to jen jde, ale nemoc postupuje. „Proto jsme se s klukama rozhodli zařídit transparentní účet, kam bude možné přispívat na kompenzační pomůcky. Prosíme širokou veřejnost o pomoc,“ říká Machala (číslo transparentního účtu 2202358480/2010).

On a další kamarádi Martina Petruse by rádi pomohli vybrat prostředky na elektrický vozík, zdravotní pomůcky, přestavbu koupelny, léčebné pobyty a intenzivní rehabilitaci. „Je můj nejlepší kamarád, jsem hrozně rád, že nám to povolil. Uděláme, co bude možné, abychom mu v tom boji pomohli,“ přidává Machala.

Martin Petrus je normální chlap, kterého vždycky hrozně bavil hokej. „Začal jsem ho hrát od pěti let za Pardubice a skončil v roce 2018 coby junior. Pak jsem hrál za Spartak Choceň krajskou ligu. Už tehdy jsem pociťoval první příznaky oslabení pravé ruky. Měl jsem totiž kdysi zlomené pravé zápěstí a operované rameno,“ začíná bývalý hokejista vyprávět svůj příběh.

Problémy se postupně zhoršovaly, na podzim 2020 se dozvěděl, co za nimi vězí. „Byl jsem poslán na neurologii a tam začalo veškeré vyšetření. Od té doby se mi obrátil život vzhůru nohama, vlastně nejen mně, ale i celé mé rodině,“ říká. „Diagnostikovali mi onemocnění motorických neuronů s příznaky velmi podobnými ALS, při kterém mi odumírají nervové buňky ve svalech. Nyní je podzim roku 2022 a můj zdravotní stav se rapidně zhoršuje,“ sám potvrzuje to, o čem mluvil Machala.

I když se nechytil v profi hokeji jako Machala, Filip Zadina a další kamarádi, sport měl vždycky rád. Chtěl u něj zůstat: „Po skončení aktivní hokejové kariéry jsem si udělal trenérskou licenci a chtěl se věnovat trénování mládeže. Bohužel mi nemoc vzala i tuhle možnost.“

Nemoc ho začala výrazně omezovat. „Už si ani nemohu nazout brusle a vyjet na led. Teď už nedokážu dělat ani běžné věci. Mám obrovské problémy s chůzí. Ruce mám už tak oslabené, že sotva udrží lžíci. Pravou ruku už skoro nezvednu. Rodina mi teď pomáhá s běžnými věcmi, které nedokážu sám udělat, najíst se, ustrojit se, chodit,“ povídá Martin Petrus.

Kamarádi ho nechtějí nechat ve štychu, proto se s ním i domluvili, že zveřejní jeho příběh a poprosí veřejnost o pomoc. „Je to skvělý kluk. Zaslouží si, abychom tomu dali veškerou energii. Nikdy nezapomenu, jak se o mě staral třeba na vodě,“ pousměje se Machala.

Není to tak dávno, Petrus už byl nemocný a s partou vyrazili na lodě. „No a já si uvědomil, že jsem nechal doma peněženku. Kartou nikde nezaplatíte, tak jsme se dělili o hotovost, kterou měl s sebou Martin. Nejdřív jsme tedy museli přespat ve stanu, s čímž jsme moc zkušeností ani jeden neměli. Hned první noc pršelo, probudili se ve vodě. Teda já se probudil. Martin se do mě pustil, že nemůže pochopit, jak jsem mohl spát, když tak strašně chrápu,“ vzpomíná Ondřej Machala.

A peníze napůl? „Dali jsme si budget, co můžeme utratit. Martin umí spořit, takže si koupil ke snídani suchý rohlík. Já si dal vajíčka, džem, no prostě snídani. Když mě viděl, málem mě přetrhnul,“ rozesměje se.

Hlavní fáze přišla na lodi. „Dojeli jsme k jezu, Martin tam spadnul. Všichni jsme šíleli, ale vylovili jsme ho,“ přidává Machala.

Ani teď nechce dalšími kamarády nechat plavat Martina Petruse samotného.