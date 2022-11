„Gusta“ Havel slaví 80: Sparta mě ale drásá. Chce to někoho s tvrdou rukou

Do Síně slávy českého hokeje byli 18. prosince v Praze uvedeni Jan Havel (druhý zl.), František Ševčík (třetí zleva), Ladislav Šmíd (čtvrtý zl.) a in memoriam i televizní komentátor Luděk Brábník, za kterého plaketu převzala jeho dcera Lucie Viterová. • Michal Beránek (Sport)

Je vám osmdesát, pořád jste ale ve skvělé kondici. Čím to?

„Já myslím, že je to tím, že hokejisti, kteří něco dokázali, museli mít lásku k tomu sportu. Větší lásku, než mají k manželkám. (směje se) To je prostě život.“

Pořád jste u hokeje, roky pracujete jako vedoucí týmu u juniorů Sparty. Mezi mladými třeba stárnete pomaleji.

„Je to možný. Věřím, že to má smysl, když se legendy takhle zapojují. Kdo jiný by té mládeži mohl říct víc? Samozřejmě, že za nás ty podmínky byly daleko horší, což by měli mít dneska i ti mladí, protože mi přijde, že si neváží některých věcí, nepřemýšlejí o tom a nemají rytmus, chybí tady Dukla. Z kluka, který odešel v osmnácti devatenácti na vojnu, tak se vrátil super hráč, protože byl v Dukle Jihlava. Vím, že jsou dneska akademie, ale pořád si myslím, že je třeba těm klukům vysvětlit, aby si vážili těch a těch věcí. A především musí mít pokoru. Když chceš něco dokázat, musíš mít lásku k tomu sportu a pokoru.“

Dovedete slovy popsat, co pro vás v životě hokej znamená? Co všechno vám dal?

„Hokej mi dal všechno, především život. Člověk se kolem toho léta točí. Někteří hráči skončí, odejdou domů k manželkám, zůstanou na zahrádkách a sedí doma. Ztratí pro ten hokej lásku, holt pak skončí jinak, ale to je věc jednotlivce, jak se k tomu postaví. Já kdybych nebyl u sportu, nedovedu si představit, že bych třeba jen seděl doma.“

Dělá vám hokej pořád radost?

„No, o Spartě teď nechci radši ani mluvit, ta je v depresi, ale věřím, že se z toho dostanou a budou brzy zpátky v šestce. Národnímu mužstvu samozřejmě držíme palce ze všech stran. Mě mrzí jen to, že tady máme dost trenérů, kteří jsou podle mého názoru vynikající, ale pak se musí volat trenér z Finska. I když je to kvalitní trenér a sám proti němu absolutně nic nemám. Myslím si však, že jsme hokejový národ a měli bychom tam mít své lidi. Také mě mrzí, když některý hráč z NHL odmítne reprezentaci. Myslím, že trošku chybí ta touha, jaká byla v nás. Hrát za vlast, bojovat za ní a něco dokázat.“

Nezávidíte trochu současným reprezentantům jejich podmínky, možnost se zabezpečit?

„Nezávidím, přeju jim to. Na druhou stranu, až velké peníze můžou sportovce zkazit. My jsme hráli s láskou k vlasti, aby byl náš hokej na výsluní. Ano, mezi současnými kluky jsou ti, kteří jsou ochotní udělat všechno, ale jsou i ti, které shodí, když to nejde. To je špatný.“

Jakou jste vy dostal za hokej nejvyšší odměnu?

„Když nám komunisti, konkrétně pan Štrougal, v roce 1971 dal za titul mistrů Evropy a vicemistrů světa odměnu 10 tisíc korun. To tehdá byly obrovské peníze. To ale bylo jedinkrát v životě. Jinak jsme hráli za 200 korun. Ale nechci to svádět na peníze, o nich to není. Je to o lásce k hokeji. Kluci musejí odmala tvrdě pracovat a bojovat o svůj sen. Tohle říkám dnešní mládeži a je otázka, kdo to chce poslouchat, a kdo ne.“

Jaká bude oslava narozenin?

„Vidíte, od rodiny jsem odjel a oslavuju to s hokejisty, protože je miluju. S rodinou si sednu až o víkendu. Oslavit to musím taky se starými kamarády z hokeje. V sobotu máme starou gardu nároďáku v Kolíně. Doufám, že se přijdou lidi podívat. Uvidí, že hokejisti, kterým je mezi 40 a 50 lety, pořád dokážou vyprodukovat něco, na co se dá koukat.“

Nepostesknete si občas, že nežijete v dnešní hokejové době? Mohl byste hrát v zahraničí, poznat s hokejem svět.

„Samozřejmě, napadne vás to. Nabídku jsem dostal někdy v roce 1969 ve Stockholmu na mistrovství světa, mohl jsem utéct. Přinesli mi peníze na pokoj, abych zůstal a do Česka se už nevracel. Že by mi pak dovezli i rodinu. Odmítl jsem. Byl jsem rád, že se nakonec prosadilo, že vysloužilí reprezentanti mohli vycestovat, to bylo ale až někdy v 70. letech. Stejně mě pak ale nepustili. Ale nevadí. Jsem za svou kariéru rád.“

Kdo je dnes českým hráčem podle vašeho gusta?

„Samozřejmě že Pastrňák. Znám ho odmala. Bylo na něm vidět, že je talent. Výborný hokejista, výborný kluk, kamarád. Ten jediný dodává národnímu týmu šťávu, když přijede. Dokáže tým vytáhnout nahoru, navíc je hrozně pokorný. Zná i lidi jako já, starou generaci. Vždycky se spolu pobavíme. Je jeden z mála Čechů na úplně nejvyšší úrovni.“

Nechci vám kazit slavnostní den, ale jak vás drásají výsledky Sparty?

„Ty mě drásají moc. Fandové za mnou chodí, abych vybral trenéra. Doteď nevíme, kdo to nakonec bude. Četl jsem o nějakém Švédovi, což si nedovedu představit. Snad ti, kteří Spartu vedou, najdou někoho, kdo tomu dá říz a zavládne tam tvrdou rukou. Jsme teď předposlední, ale věřím, že do šestky se ještě dostaneme a budeme hrát prim. Dostaneme se do toho.“