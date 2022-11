Legendy v O2 areně oslaví 25 let od Nagana. A co hokej pod širým nebem?

Martin Ručinský by si v rámci oslav 25 let od triumfu v Naganu rád zahrál v utkání legend. Zdravotní problémy ho ale velice omezují • ČTK / Říhová Michaela

Nejednoho hokejového nadšence mohlo v úterý při oficiálním potvrzení zápasu legend českého a slovenského hokeje napadnout, že se jedná alespoň o částečnou náhradu dosud neuskutečněné akce pod otevřeným nebem ve Špindlerově Mlýně. V logu únorového souboje se dokonce objevuje nápis Winter Hockey Games, jejichž uskutečnění dvakrát zmařila vládní protiepidemická opatření. O náhradní akci ale podle organizátorů nejde.

„Není to náhrada za Winter Hockey Games. Současná situace s energiemi ale není dobrá, a jak jistě všichni vědí, už dvakrát jsme akci odkládali a vznikly nám do toho nějaké ztráty. Rozpočty nám také ukázaly, že organizace by nyní byla hrozně náročná. Proto jsme se rozhodli přesunout Winter Hockey Games na příští rok v prosinci. Zápas legend jsme chtěli uskutečnit vzhledem k nedávnému utkání v Bratislavě, po kterém jsme chtěli co nejdřív odvetu v Praze. Únor 2023 jsme vybrali i vzhledem k výročí úspěchu v Naganu,“ vysvětlovala Andrea Bársony z pořádající agentury Eniva na úterní tiskové konferenci.

Utkání legend ovšem s Winter Hockey Games, které by se měly uskutečnit v Praze, úzce souvisí. Držitelé vstupenek na již několikrát odloženou hokejovou událost budou mít tři možnosti, jak naložit se stále platnými lístky – ponechat si vstupenku na Winter Hockey Games do prosince 2023, vyměnit za vstupenku na zápas legend v O2 areně či požadovat vrácení peněz. (VÍCE čtěte ZDE>>>) „Je to pro nás nejhorší varianta, ale jsme na to připravení a pevně věříme, že tím svým závazkům dostojíme,“ řekl Tomáš Janků, který má na starost produkci oslavy 25 let od Nagana.

Každopádně výročí 25 let od zisku zlatých medailí z Nagana bude velkým zpestřením hokejové sezony. Diváci, kteří příští rok v únoru zavítají do O2 areny, budou mít možnost vidět opět pohromadě někdejší velké hvězdy české a slovenské hokejové reprezentace. Na ledě by se měli proti sobě postavit například Jaromír Jágr s Mariánem Hossou či Patrik Eliáš s Ľubomírem Višňovským.

Poslední zmíněný hokejový velikán se již v září postaral o podobnou akci „Legendy jsou zpátky“ v Bratislavě, kde zaplněný stadion Ondreje Nepely přihlížel výhře českého týmu 5:4. „Prohra vždy bolí, obzvláště před domácím publikem. Atmosféra ale byla výborná. Do Prahy se těším a pokusím se postavit ten úplně nejsilnější tým, jaký je možné postavit z hokejových důchodců na Slovensku,“ řekl Višňovský s úsměvem. Na nyní chystanou odvetu v Praze by mohl dorazit například i Zdeno Chára , již bývalý dlouholetý hráč NHL.

Na zápas legend se velice těší také Martin Ručinský i přes zdravotní problémy se zády, kvůli kterým si zřejmě nezahraje. „Uvidíme, co bude v únoru. Každopádně už se nemůžu dočkat. Zvlášť pokud je to v kontextu výročí největšího úspěchu našeho hokeje. Pro nás všechny je to bezvadná příležitost se sejít. Ale neznamená to, že se nepopereme o vítězství! Rivalita tam bude, byť v současnosti už spíše taková kamarádská. Nedáme klukům ze Slovenska nic zadarmo a naši fanoušci budou jistě spokojeni,” věří zlatý medailista z Nagana.

Prodej vstupenek, které se cenově pohybují v rozmezí 790 – 2990 Kč, odstartoval v úterý od 12:00 v sítích Ticketmaster a Ticketportal.