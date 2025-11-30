Jak 19 sekund může rozhodnout... Neexistující Kometu nakopl čtyřmi body Zábranský
Na vlastní kůži se přesvědčili, jaká změna může nastat za pouhých 19 sekund. Mladá Boleslav byla proti Kometě lepší, rychle vedla o dva góly. Po dvou slepených zásazích se ale dostala do těžkého útlumu a už jen marně dotahovala. Mistr po třech porážkách zvítězil 4:3 i díky královskému příspěvku Libora Zábranského (2+2). „Cením si toho strašně moc. Ale veškerý kredit jde za kluky a hlavně za Gašpim (Gašperem Krošeljem),“ vyprávěl hrdina hostů.
Vypadalo to, že se ze série porážek jen tak nevymaní. Kometa po třech nezdarech v řadě neodstartovala dobře ani v Mladé Boleslavi a po trefách Vojtěcha Hradce a Dávida Grígera ztrácela už od sedmé minuty o dva góly. „Patnáct minut jsme vůbec neexistovali, byli jsme roztřepaní, soupeř nám dal dva góly. Pak to domácí měli do prázdné brány na 3:0, šanci neproměnili a my během minuty srovnali na 2:2,“ popisoval klíčové momenty hostující trenér Kamil Pokorný.
Zatímco Aleksi Rekonen velkou možnost nevyužil, Kometa se radovala dvakrát. Libor Zábranský nejprve využil volného prostoru a už o 19 sekund později Jakub Flek srovnal.
„To úplně změnilo psychické rozložení sil na ledě. Druhou třetinu jsme jasně dominovali,“ pochvaloval si Pokorný. „Pro nás to bylo štěstí. Třetina fakt nebyla dobrá a najednou jsme byli na koni my. Troufnu si říct, že těch devatenáct sekund rozhodlo,“ dodal Zábranský.
Individuálně zažil zatím nejlepší extraligové představení. Dvě branky sám dal, na zbylé dvě nahrál. Právě pětadvacetiletý bek obstaral i obrat ve druhé třetině. Tomáš Zohorna dvakrát čistě vyhrál buly v útočném pásmu, Zábranský dvakrát vypálil z první a puk pokaždé skončil v síti. Poprvé ho dorazil pohotově Hynek Zohorna, podruhé se trefil sám produktivní zadák. O secvičenou akci prý ale nešlo.
„Ne, Zohy to výborně vyhrál, pak už stačilo jenom netrefit hráče, co šel proti mně,“ popisoval s úsměvem brněnský bek.
Boleslav ve třetí části přidala, tlačila se za vyrovnáním, jenže už jen snížila z dorážky Tomáše Fořta. Závěrečný nápor hodně otupil trest do konce utkání pro Pavola Skalického. Za nicneřešící zákrok. „On to ví. Myslím, že trošku frustrace, faul to samozřejmě byl. Výborně jsme to odbránili a dali jsme si ještě šanci se pak přitáhnout v powerplay. Bohužel jsme si asi nezasloužili kvůli konci první třetiny se dotáhnout,“ hodnotil asistent domácího kouče Petr Haken.
Kvůli výhře Kladna ve Vítkovicích se Bruslaři v tabulce propadli na předposlední místo. „Snažíme se koukat na sebe, musíme se dívat na naši hru. Soutěž je hrozně vyrovnaná,“ komentoval situaci Haken. U Komety po prohrách zavládla lepší nálada. „Už jsme byli zformovaní, už jsme si věřili, už jsme to byli my,“ těšil trenéra Pokorného obraz hry v závěru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž