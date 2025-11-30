Předplatné

Jak 19 sekund může rozhodnout... Neexistující Kometu nakopl čtyřmi body Zábranský

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kde jsou potíže s výplatami, Pavlát do extraligy? Co dál v Třinci s Růžičkou • Zdroj: isport.cz
Kometa otočila duel v Mladé Boleslavi především díky příspěvku Libora Zábranského (2+2)
Zleva Filip Pyrochta z Mladé Boleslavi a Hynek Zohorna z Brna
Zleva Andrej Kollár z Brna a Alex Lintuniemi z Mladé Boleslavi
4
Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Na vlastní kůži se přesvědčili, jaká změna může nastat za pouhých 19 sekund. Mladá Boleslav byla proti Kometě lepší, rychle vedla o dva góly. Po dvou slepených zásazích se ale dostala do těžkého útlumu a už jen marně dotahovala. Mistr po třech porážkách zvítězil 4:3 i díky královskému příspěvku Libora Zábranského (2+2). „Cením si toho strašně moc. Ale veškerý kredit jde za kluky a hlavně za Gašpim (Gašperem Krošeljem),“ vyprávěl hrdina hostů.

Vypadalo to, že se ze série porážek jen tak nevymaní. Kometa po třech nezdarech v řadě neodstartovala dobře ani v Mladé Boleslavi a po trefách Vojtěcha Hradce a Dávida Grígera ztrácela už od sedmé minuty o dva góly. „Patnáct minut jsme vůbec neexistovali, byli jsme roztřepaní, soupeř nám dal dva góly. Pak to domácí měli do prázdné brány na 3:0, šanci neproměnili a my během minuty srovnali na 2:2,“ popisoval klíčové momenty hostující trenér Kamil Pokorný.

Zatímco Aleksi Rekonen velkou možnost nevyužil, Kometa se radovala dvakrát. Libor Zábranský nejprve využil volného prostoru a už o 19 sekund později Jakub Flek srovnal.

„To úplně změnilo psychické rozložení sil na ledě. Druhou třetinu jsme jasně dominovali,“ pochvaloval si Pokorný. „Pro nás to bylo štěstí. Třetina fakt nebyla dobrá a najednou jsme byli na koni my. Troufnu si říct, že těch devatenáct sekund rozhodlo,“ dodal Zábranský.

Individuálně zažil zatím nejlepší extraligové představení. Dvě branky sám dal, na zbylé dvě nahrál. Právě pětadvacetiletý bek obstaral i obrat ve druhé třetině. Tomáš Zohorna dvakrát čistě vyhrál buly v útočném pásmu, Zábranský dvakrát vypálil z první a puk pokaždé skončil v síti. Poprvé ho dorazil pohotově Hynek Zohorna, podruhé se trefil sám produktivní zadák. O secvičenou akci prý ale nešlo.

„Ne, Zohy to výborně vyhrál, pak už stačilo jenom netrefit hráče, co šel proti mně,“ popisoval s úsměvem brněnský bek.

Boleslav ve třetí části přidala, tlačila se za vyrovnáním, jenže už jen snížila z dorážky Tomáše Fořta. Závěrečný nápor hodně otupil trest do konce utkání pro Pavola Skalického. Za nicneřešící zákrok. „On to ví. Myslím, že trošku frustrace, faul to samozřejmě byl. Výborně jsme to odbránili a dali jsme si ještě šanci se pak přitáhnout v powerplay. Bohužel jsme si asi nezasloužili kvůli konci první třetiny se dotáhnout,“ hodnotil asistent domácího kouče Petr Haken.

Kvůli výhře Kladna ve Vítkovicích se Bruslaři v tabulce propadli na předposlední místo. „Snažíme se koukat na sebe, musíme se dívat na naši hru. Soutěž je hrozně vyrovnaná,“ komentoval situaci Haken. U Komety po prohrách zavládla lepší nálada. „Už jsme byli zformovaní, už jsme si věřili, už jsme to byli my,“ těšil trenéra Pokorného obraz hry v závěru.

KonecLIVE
34

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3014411189:7351
2Liberec281405972:6647
3Pardubice271323981:6246
4Třinec2713311079:6746
5Plzeň271233969:5145
6Mountfield2712411072:5845
7Brno2713131075:7444
8K. Vary2713121167:7043
9Č. Budějovice2811321280:7841
10Vítkovice2811321270:8041
11Olomouc2812121358:7440
12Kladno289341271:8137
13M. Boleslav289321456:6835
14Litvínov285221952:8921
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů