Góly jako přes kopírák: jeden neplatil, druhý ano. Moták by je neuznal, co Martinec?
Z předešlých čtyř sezon, v nichž se pokaždé potkali v play off, si přenesli celou řadu nevyřízených účtů. Na ledě to poznáte okamžitě. Strkanice, šarvátky a další vypjaté momenty už k zápasům mezi Třincem a Spartou zákonitě patří. Ve třetím vzájemném duelu v ročníku se podruhé radovala Sparta, ze Slezska odjela s vítězstvím 2:1. „Myslím si, že jsme ve velmi dobré atmosféře viděli velice kvalitní utkání,“ liboval si sparťanský asistent Patrik Martinec.
Průběh první třetiny ovlivnily dvě sporné a téměř na vlas totožné situace. Navíc se stejnými aktéry. V čase 1:26 úspěšně pálil od modré čáry sparťan Mark Pysyk, jenže sudí René Hradil s Pavlem Obadalem jeho gól kvůli kontaktu Ondřeje Kacetla s Kryštofem Hrabík neuznali. Trenérská výzva domácím vyšla.
O čtrnáct minut později se všechno opakovalo. Po další Pysykově střele se znovu řešil souboj u brankoviště mezi Kacetlem a Hrabíkem. Po přezkumu u videa branka tentokrát platila, sparťanského útočníka měl k třineckému gólmanovi natlačit bek David Musil.
„Říkali nám, že první bylo brankoviště a u druhého byl hráč natlačený do branky. Tyto góly já prostě... Nevím. Většinou to vidím opačně, než to vidí rozhodčí. Já fakt nevím,“ pokrčil rameny Patrik Martinec.
„Já osobně bych ani druhý gól Sparty neuznal, ale je to rozhodnutí rozhodčích a oni za to ponesou zodpovědnost,“ přidal svůj pohled třinecký trenér Zdeněk Moták. „Zdůvodnili nám to tak, že Hrabík byl Ferym (Davidem Musilem) natlačen do našeho brankáře, ale když jsem to několikrát viděl, ze své pozice bych ho neuznal. Ale rozhodčí zjevně byli jiného názoru,“ pokračoval.
„My jsme už v tom minulém zápase dostali druhý gól rukou, a taky to uznali. K tomu zápasu se už můžu vyjádřit, teď je to tak, jak to je. V žádném případě ale nechci brečet, to vůbec. Bezpochyby jsme měli dát víc gólů,“ neskrýval zkušený kouč.
Faktem je, že branky dosažené uvnitř nebo kolem brankoviště jsou ožehavé téma nejen v extralize. Neexistuje univerzální příručka, jak v jednotlivých situacích postupovat. Většinou tak záleží na citu rozhodčích.
„Co vím, v den zápasu se k tomu nesmíme vyjadřovat, ale já naopak ten první gól vidím jako čistý. Je to ale můj pohled. První gól za mě měl platit, druhý je už sporný,“ líčil Martinec. Přitom obě situace byly nakonec posouzeny naopak.
„V předminulém kole na Kladně nám uznali po výzvě gól, který za nás asi taky neměl platit. Za mě to byl faul na brankáře, ale říkám, jsou to pravidla, kterým fakt nerozumím. Když si pustíme videa všech sporných gólů, které jsou v brankovištích, většinou se neshodneme. Pravidla jsou taková nějaká... Nevím,“ pokrčil rameny kolega Jaroslava Nedvěda.
Právě druhá branka Sparty byla v utkání 28. kola klíčová. Trefy Filipa Chlapíka a Marka Pysyka nakonec Pražanům stačily, Marko Daňo v závěru druhé části jen korigoval. V poslední třetině Třinec svého soupeře jednoznačně přestřílel, ve formě chytající Jakub Kovář ale odolal.
„Ve třetí třetině byl poměr střel 17:1, to asi hovoří za vše. Bohužel tam bylo málo tlaku do brány a nedůrazná střelba. Potřebujeme zlepšit práci v předbrankovém prostoru, kde to bolí. Bylo to vyrovnané a kvalitní utkání, ale my nebereme nic. Je to zklamání,“ povzdechl si Moták.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž