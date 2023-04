Nejšílenější zápasy: jatka na střídačce, oběšenec nebo inzultace Výborného

Jsou bitvy, ve kterých vášeň fanoušků i hráčů stoupá do závratných výšin. A nezáleží na tom, jestli jde o extraligu nebo amatérskou ligu. Některé emoce jsou ovšem už přes čáru. Projděte si na webu iSport.cz zápasy, které překonaly únosnou mez akceptovatelného šílenství. Do výběru se dostaly Sparta, Zlín nebo Kometa s Pardubicemi.

Kralupy - Bílina

Nejnovější úlovek. Že hráči v nižších soutěžích většinou neoplývají patřičnou disciplínou a vzájemným respektem, na to jsme si zvykli. Ale to, co se nedávno stalo v kvalifikaci o druhou ligu mezi Kralupy nad Vltavou a Bílinou, překonalo všechno myslitelné.

Nejdříve byl laserem oslněn brankář Bíliny, aby později došlo k hromadné bitce a nekontrolovatelnému řádění hostujícího kapitána Bakrlíka. Ten se sice zúčastnil MS do 18 let, později na sebe ale upozornil disciplinárními přešlapy v Polsku a ve Velké Británii. Už tak skandální průběh okořenila potyčka hráčů s fanoušky, kteří ze střídačky dokonce ukořistili hokejky a nebezpečně s nimi máchali po hráčích Bíliny. Do mely se zapojil i Peter Jánský, mistr extraligy s Litvínovem. Zápas hosté odmítli dohrát a z kralupského stadionu odjeli za doprovodu policie.