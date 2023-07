Adiktolog o kratomu ve sportu: Vážně nedoporučuji, návyku se těžko zbavuje

Mezi mladými hokejisty je kratom poměrně populární. Co to vlastně je? „Jde o návykovou látku. Semleté listy rostliny, které se k nám dodávají na trh, obsahují alkaloid mytragynin, který se váže na opioidní receptory v mozku,“ říká adiktolog Tomáš Jandáč, který pracuje na klinice adiktologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. „To znamená, že může mít kratom podobné účinky jako opiáty nebo opioidy. Pro nás je to nebezpečné tím, že může vyvolávat podobné odvykací stavy,“ přibližuje látku.

Těžko se přestává?

„Pokud je člověk navyklý na kratom, chce přestat a užívá ho dlouhodobě ve větších dávkách? Může mít stavy, které se podobají střednímu covidu nebo těžké chřipce. Bolí vás svaly, klouby, potíte se, cítíte úzkost, máte průjem.“

Jak dlouho obtíže trvají?

„Klidně týdny, my musíme pak často volit farmakologickou pomoc. Pacienty převádíme na substituční látky, které pak postupně vysazujeme. Kdybychom tyhle stavy nemírnili, lidi by se ke kratomu vraceli.“

Takže pro sportovce to zrovna vhodné není. Chápu.

„Pro nikoho to není vhodné. (usměje se) Sportovci kratom volí proto, že má mírně analgetické účinky, tedy snižuje bolest. V nižších dávkách je stimulační, ve vyšších sedativní, uvolňující. Můžete získat pocit, že lépe usnete. U sportovců často kratom řešíme mezi kulturisty a boxery. Tam je obliba opravdu vysoká, snížíte bolest, nabudíte se. Ze studií jsme taky zjistili, že ale kratom ovlivňuje i činnost jater a je pro ně škodlivý. Zároveň jsou nebezpečné různé příměsi, objevují se tam pesticidy nebo těžké kovy. Hodně nebezpečné mohou být pak kombinace kratomu s alkoholem nebo léky na předpis.“

Četl jsem, že kombinace kratomu s další látkou může člověku způsobit smrt. Sem míříte?

„Jsou popsané nějaké případy, kdy se tak v kombinacích stalo. Bohužel.“

Pak jednu věc nechápu. Látka je návyková, je nebezpečná. Ale třikrát kliknu na internetu a kratom si objednám, i když mi je třeba patnáct. Máte vysvětlení, proč je to tak snadné?

„Klidně si ho můžete objednat i ve dvanácti. Monitorujeme kratom někdy od roku 2012, ale jeho popularita narostla v době covidu. Najednou jste viděli kratomaty, marketing ho začal propagovat, dal se koupit v obchodech s potravinami. Kratom hlavně není legislativně uchopený v žádných mezinárodních úmluvách a smlouvách. V Evropě si každý stát řeší regulaci po svém, někde je kratom zakázaný, jinde je v šedé ekonomice.“

Což je u nás?

„Ano, není tady prodáván jako něco, co je určeno ke spotřebě, ale jako sběratelský předmět nebo něco podobného. O regulaci se sice mluví, ale status quo je, že regulovaný není a je volně dostupný.“

Když mi asi před rokem o kratomu a automatech vyprávěl jeden hokejový manažer, vnímal jsem látku za stejnou věc, jako byly cigarety před dvaceti lety. Určitá revolta u teenagerů, zamachrování si, vystoupení z davu. Jen tedy se silně návykovým potenciálem. Dá se jeho užívání takhle vnímat?

„K cigaretám bych to nepřipodobňoval. Ale fakt je, že kratom je poměrně rozšířený. Důvodem je, že jeho užívání je docela intimní. Když si ho dají dospívající ve škole, učitel nemusí poznat, že žák má kratom. Rozpustí si ho v džusu, ve vodě, když na prášek učitel přijde, řeknete, že je to matcha. Nedá se to ohlídat a regulovat. Zároveň kratom z uživatele necítíte, tabák z vás cítit je. Užívání je rozšířené i proto, že kratom není regulovaný. Dlouho se nemluvilo o rizicích. Takže ho neberu jako generační vzdor, protože jde o látku, která vám ovlivní psychiku, což je přece fajn. No a když to není zakázané, nemůže to být přeci nebezpečné.“

Pokud jsem trenér nebo rodič, který vidí děti, jak jedou na kratomu, asi bych měl věc rychle řešit. Je to tak?

„Rozhodně bych začal mluvit o rizicích. V ambulanci s dětmi a dospívajícími tenhle problém vážně řeším a návyku na kratom se vážně špatně zbavuje. Můžete si ho dát všude. Když ho neužíváte, je vám blbě. Kdo by ale chtěl, aby mu bylo blbě? No tak si dáte radši znovu. V žádném případě bych kratom nedoporučoval jako nějakou podpůrnou látku a rozhodně bych nebyl pro užívání.“

Ale když patnáctiletému klukovi řeknu: „Nedělej to, bude ti blbě,“ tak bych čekal stejný dopad, jako kdybych s ním řešil, kdy se sázejí macešky. Nemáte fintu, jak zaujmout?

„Máte pravdu, že tohle asi správný dopad mít nebude. Vážně bych se snažil bavit stylem: ´Víš, jaká jsou rizika? Víš, co kratom dělá?´ Vzal bych to i přes svoje prožívání, že máte o vlastní dítě, případně sportovce, strach.“

Funguje i rovnice, že kratom je skluzavka k dalším a tvrdším drogám?

„Tuhle zkratku neužívám. Protože pak by vstupní drogou mohl být třeba čaj v dětském věku. Kdo kouří trávu, tak určitě měl někdy čaj. Kdo je na perníku, tak ho taky asi někdy měl, to samé kávu. Touhle cestou bych nešel. Ale spíš vidím problém, že u dospívajících vidíme, jak neužívají jen jednu látku. Dají do sebe ledacos, aby ovlivnili svůj stav. Nebezpečné jsou pak kombinace, jak jsme se bavili. Dáte si prášky na předpis, kratom do pití, zahulíte si... Říkáte si, že se na party bavíte.“

Máte pocit, že se dávka drog ve společnosti nějak mění?

„Mám vhled do dospívající populace. Tam užívání návykovým látek spíš stagnuje, u některých skupin mírně klesá.“

Takže dobrá zpráva?

„No, dobře to zní. Ale současně vás napadne, kam všechno mizí. A mizí to do nových látek, které se do výzkumů nedostávají. Pak děti a dospívající unikají do digitálního světa, mají problém se závislostmi tady. Obecně se dá říct, že užívání návykových látek mírně klesá. Nárůst pozorujeme u léků na předpis, třeba benzodiazepiny, které jsou hodně nebezpečné. Pervitin nebo marihuana ale mírně klesají, alkohol taky trochu. Pozorujeme, že klesá i kouření tabáku. Mohli bychom si zajásat, ale víme, že nám stoupá zase spotřeba nikotinových sáčků a jiných výrobků, které ve studiích ještě nejsou zahrnuty.“