Šílenost v Asii: hromadná bitka místo podání rukou, Thajec se rval se sebou

Už tak v dost netradiční hokejové zemi se strhla pořádně mela v absolutně neočekávanou chvíli. Fanoušky na sociálních sítích pobláznilo video z utkání v Thajsku. V hlavním městě Bangkoku zvítězila tamní reprezentace do 18 let 3:0 nad Hong Kongem a při podávání rukou obou týmů došlo k hromadné bitce. Větší pozornost než hromada rvoucích se asijských hokejistů po konci zápasu ale bezpochyby sklízí jeden z Thajců, který mlátil pěstmi do vzduchu.

Vedle vás vypukla hromadná rvačka, ale vy nemáte soupeře? Nevadí. Mladý hokejista Thajska s číslem 24 ukázal světu, jak se v zápalu boje můžete zapojit do bitky a nemít proti sobě žádného soupeře. Video, na kterém se thajský mladík zuřivě pere s vlastními démony, zatímco se jeho spoluhráči řežou s hongkongskými reprezentanty, se virálně šíří po sítích. Neuniklo ani zámořským hokejovým nadšencům.

Přitom si Thajci měli po výhře 3:0 se soupeřem z Asie jenom podat ruce a v poklidu odejít. Při závěrečném gestu na rozloučenou se ale ukázalo, že v hráčích obou výběrů exotických zemí ještě bublaly emoce. Členové realizačních týmů se hromadnou šarvátku pokoušeli decentně roztrhnout, čím dál více očí ovšem začínalo upínat zrak na samostatného bojovníka v thajském dresu.

Nad asijským bojem s větrnými mlýny se rozplýval Chief, komentátor webu Barstool Sports.

„Ze všech těch děcek na ledě je číslo 24 absolutně tím posledním chlapíkem, se kterým bych chtěl bojovat. Pamatuji si, jak jsem jednou koukal na boxerský dokument a ten říkal, že jediná věc, které se Sonny Liston bojí, je šílenec, takže Muhammed Ali ze sebe udělal šílence. To se rozhodně stalo i v Bangkoku. Číslo 24 nemá čas bojovat s druhým týmem, když bojuje se svými démony. Rozhodně rozřízl aortu svých nočních můr. Myslím, že by to mělo být bráno jako nová metoda terapie. Něco tě pronásleduje? Tak jen mlať do vzduchu, dokud to nezmizí,“ napsal jeden z autorů zámořského sportovní a pop kulturní stránky.