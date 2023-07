Osmnáctky, kam oko dohlédne. Jak Kubalík a spol. trénují malé naděje

U mantinelu měřil čas na stopkách Jakub Jeřábek, o kus dál zapisoval Dominik Kubalík nájezdy. „No, není to úplně moje disciplína, co si budeme povídat, ale vyfasoval jsem to. Jsem nájezdový specialista,“ usmál se na kempu hokejových nadějí v Plzni útočník, který v NHL patří čerstvě Ottawě. „S Kubou chodíme trochu vypomáhat. Hlavní podíl mají kluci, co jsou tady od začátku,“ připomněl. Jeho starší bratr Tomáš Kubalík, Dominik Boháč a Martin Výborný.