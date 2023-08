Lence nabíjí Švédsko: Vyhovuje mi mentalita i lepší potraviny. Víc zasytí

U Lencových je to rodinná tradice. Když do ciziny a není tím zrovna míněna dovolená, hurá do Švédska. „Studovala tady moje sestra, teď jsem tu já. Pamatuju si, jak tu pro nás tehdy bývalo draho,“ usmívá se s tím, že doba se změnila. Otázkou je, zda život ve Švédsku zlevnil, anebo ten v Česku výrazně podražil.

Na každý pád, účastník dvou mistrovství světa a poslední olympiády našel ve Skandinávii potřebnou pohodu. Pracovní i životní. Nikdo nemůže být překvapený. Radan Lenc je v hokeji synonymem poctivého přístupu. Aniž by kdy reprezentoval v mládežnických kategoriích, vypracoval se díky neutuchající píli, vysokým otáčkám vnitřního motoru a vzdor prognózám, že z něj nikdy velký hráč nebude. Vysmál se jim.

NHL mu už neklapne, ovšem každého hráče, jenž přeroste svými schopnostmi domácí rynek, je třeba ocenit. A zrovna Švédové nejsou zemí, jež by do svých útrob potřebovali nahánět importy odkudkoli. Vybírají si. Mají vysoce sofistikovanou strukturu hokejové výchovy a možná nejkvalitnější evropskou soutěž. Pokud už si k sobě vezmou cizince, musí toho dost umět.

A tak Radan Lenc poznává na vlastní kůži švédskou školu, do níž se zhusta promítají tamní společenské návyky. Na sever se vydal během ročníku 2021/22 z ruského Chabarovsku, kde se necítil ideálně. A rovnou do Frölundy, která má v rámci hokejové Evropy až nechutně dobrý zvuk. Český artikl se rozhodně neztratil, v sezonním dojezdu nabral 17 bodů ve 23 partiích.

Ač si zprvu nebyl jistý, že zapůsobí, povedlo se mu to náramně. „Z Ruska, kde to za moc nestálo, jsem se přesunul do Frölundy, kde závěr sezony dopadl výborně. Perfektně jsme si sedli s Michaelem Špačkem v jedné lajně a zároveň jsem prodloužil kontrakt o dva roky. Což bylo super. Ani jsem nečekal, že by sezona mohla tak parádně dopadnout,“ potěšilo jej.

Učinil perfektní krok. „Švédská liga je velice kvalitní, fyzicky náročná, hodně se v ní bruslí, hráči jsou po technické stránce nesmírně kvalitně vybavení. Dokážou potřebné věci dělat ve velké rychlosti, což mi ze začátku dělalo trochu problémy, ale postupně jsem si na to zvykl,“ vykládá.

Češi v SHL 2023/24 brankáři

Marek LANGHAMER (Oskarshamn)

Petr KVÁČA (Rögle) obránce

Jakub GALVAS (Malmö) útočníci

Radan LENC (HV 71)

David TOMÁŠEK (Färjestad)

Patrik ZDRÁHAL (Luleå)

Hynek ZOHORNA (Oskarshamn)

Lukáš JAŠEK (Oskarshamn)

Robin HANZL (Timrå)

Ještě rychleji navykl tamnímu stylu života. Jistě, pokud patříte do střední či vyšší třídy, cítíte se na severu jako v blahobytu. Ale tu (spolu)vytváří i nehmotné prvky. „Pro rodinný život je Švédsko krásná země, i moje rodina ho má ráda, syn je moc spokojený. Díky tomu můžu mít klid na práci a společně s rodinou si angažmá užívat. Odpoledne se jdeme projít, hned jsme v přírodě,“ lebedí si.

Pro mnoho Čechů je dobytím ráje vpadnout do domu IKEA, lidé žijící ve Švédsku vnímají i jiná pozitiva. „Potraviny jsou tam kvalitnější než u nás, přijdou mi i chutnější. Menší množství vás zasytí víc než stejné sousto u nás. Nutriční hodnoty jejich potravin jsou asi jinde než naše,“ znovu se usměje, byť jde v globálu o nepříjemné až trapné zjištění.

Na rozdíly Lenc naráží i přímo v kabině a v kancelářích elitního švédského klubu. Zatímco v tuzemsku je řízný až naštvaný hlas potažmo tlak či stres doprovodným projevem tréninků a vůbec hokejového života, Švédsko ukazuje, že to jde i jinak. „Oni jsou hodně pozitivní. Kolikrát si říkám, že by v kabině chtělo už i dupnout, ale oni se i z horšího období dostávají poklidnou cestou. Nasadí pozitivní pohovory, vypichují kladné stránky, ukazují nové možnosti. To vše ve snaze otočit vývoj na správnou stranu. Nehledají bič na hráče, ale chtějí z nich dostat co nejvíc maximálně otevřenou komunikací,“ srovnává. „Patří k tomu disciplinovanost. Jednou se něco řekne a všichni to plní. Nemusí dokola nic opakovat. To na mě zapůsobilo.“

A jak se z týmu nabušené Frölundy dostal do méně hvězdného HV71? „Přišla nová sezona, jiní spoluhráči, Špágr odešel. Spousta věcí se změnila a jak týmové, tak i osobní výkony nebyly podle očekávání,“ vrací se k poslednímu ročníku. „Tým, jako je Frölunda, se pohyboval na místech, na nichž se pohybovat nechce. Začaly se dělat změny a bohužel se týkaly i mě.“

V Jönköpingu bylo nutné dostat mužstvo z bláta. „Po mém příchodu byl tým hodně dole, po zbytek sezony jsme se snažili vyhnout barážové příčce. Což se nám nakonec povedlo. V posledních deseti zápasech se nám vedlo výborně a i mně osobně se hrálo daleko líp,“ ulevilo se mu.

Zatímco rozpočtově HV71 patří k průměrně zajištěným celkům SHL, po stránce fanouškovského zájmu k nejlepším. Lenc nemá nejmenší důvod odcházet, na druhou stranu neplánuje, že by na severu vydržel do čtyřiceti. „Určitě ne. Jednou bych se chtěl vrátit domů,“ ujišťuje.

Je otázkou, kde je doma. Vyrůstal v Mladé Boleslavi, zlom kariéry mu však nastartoval Liberec, za nějž od roku 2018 tři sezony válčil. S Tygry přes léto trénuje. Na tamní prostředí nedá dopustit. „Mám to tady hrozně rád, baví mě nálada s klukama v liberecké kabině, navíc zázemí v klubu je unikátní, to samé přístup zdejších lidí,“ oceňuje majitel šesti desítek startů v národním mužstvu.