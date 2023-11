Bratři Kaberlovi o podnikání i zlaté éře: Byly i průšvihy, ale nebyly mobily

Sedíme v kladenské Kozlovně U Kabelky, jak zní název útulné hospody čerstvého padesátníka Františka Kaberleho. Lidi se tu na pokec schází rádi, podobně jako v Torontu v podnicích, kde úřaduje paní Tomáše Kaberleho. Ten se do rodiště stavil na skok, aby slavnostně vstoupil do Síně slávy kladenského hokeje. Deník Sport a web iSport.cz se s oběma velikány rád potkal na kus řeči.

Restaurační prostředí je vám nyní bližší než hokejové. Naplňuje vás v současnosti?

František: „Mně to takhle vyhovuje. Během roku si můžu odletět kdykoli na Floridu, nejsem svázaný striktním hokejovým životem. Jakmile jste v něm ponořený, během sezony se nic jiného dělat nedá. Párkrát do roka jezdím i na hory, strašně rád lyžuju, což taky s hokejem nejde skloubit.“

Tomáš: „U mě je to trochu jiné než u bráchy. Brácha má hospodu s restaurací, my jedeme vyloženě restauraci. Trochu jiný koncept, v rámci něhož vypomáhám. Když je třeba něco koupit, pro něco zajet, je to na mně. Jinak podnik řídí manželka a její lidi. Já se víc věnuju dětem, mladýmu je jedenáct a hraje hokej. Jsem spíš šofér na tréninky a zápasy. V úterý a ve čtvrtek si s bývalými hráči zahrajeme hokej, se skupinou, kterou založil Eric Lindros. Máme zhruba deset lidí na každé straně, takže dvě pětky. Hrajeme do pěti gólů, pak se protočí gólmani a znovu do pěti. Má to dobré tempo.“

F: „To tempo bych chtěl vidět…“ (směje se)

T: „Tak se do toho dostaň, zastav se a uvidíš.“ (usmívá se)

Franto, vy se nesklouznete po ledě ani občas?

F: „Pokud se nepletu, naposledy před pěti roky. Musel bych začít trénovat. S partou, co jezdíme v prosinci na hory, tak s ní jsem byl i naposledy na ledě. V Cavalese se hrál zápas a příští rok se má uskutečnit znovu. Budu muset začít trénovat.“

T: „Nebylo by špatné s naším mančaftem dorazit sem a udělat zápas. Mohl by nastoupit i Džegr, věkem odpovídá, je 45 plus.“

F: „Upřímně, mně hokej nechybí. Z extraligy se v televizi podívám občas na Kladno, naživo chodím na hokej jen v Tampě na NHL.“

Štamgasti s vámi neprobírají kladenský hokej?

F: „Ze začátku ho probírat chtěli, ale brzy pochopili, že to moc nesleduju… (usmívá se) Pokud třeba potkám Růču, který má taky hospodu, spíš se bavíme o ní než o hokeji.“

Jaký je to pro vás záběr mít hospodu?

F: „Při otvírání jsem měl