Sparta slavila, setkaly se hvězdy. Hrdina s Gudasem hráli bez helmy

V akci se ukázalo i jméno největší. Jaromír Jágr se objevil na ledě poprvé po 232 dnech. „Není to jednoduchý ani pro mě, i když jsem hrál ještě minulý rok. Myslím si, že zápas splnil účel. Bylo docela dost lidí. Hlavně mě překvapili všichni hráči, kteří i když už dlouho nehrají, tak na ledě vypadali dobře,“ popisovala své dojmy legendární osmašedesátka.

Vidět tolik hvězd v jednom utkání pohromadě musí nadchnout každého. Cestu vážili také borci, kteří po kariéře zakotvili i jinde než ve své rodné zemi. „Byla parádní atmosféra, skoro vyprodaný stadion, takže pěkná oslava sparťanského hokeje,“ prohodil s úsměvem Petr Průcha, jenž momentálně žije převážně ve Španělsku.

Hráči se zápasem bavili. Na obou stranách panovala uvolněná atmosféra. Na klubové oslavy si do haly, která v české i československé historii pamatuje velké bitvy, našlo cestu 9120 fanoušků. Atmosféra byla skvělá hned od úvodu, kdy hlasatel postupně vyvolával jména jednotlivých hráčů, kteří za bouřivého potlesku vyjížděli jednotlivě na hrací plochu.

Největšího aplausu se dostávalo borcům ze sparťanského týmu. Jiří Hrdina a Leo Gudas odehráli celé utkání bez helmy. Hlavně bývalého tvrdého obránce nebylo možné přehlédnout. Vlála za ním totiž jeho dlouhá hříva.

„Je to nádherný. Já doufám, že se lidi baví. My jsme je sem přišli bavit, jako jsme to dělali před třiceti lety. Je to krásná vzpomínka přijít do kabiny. S většinou kluků jsem hrával. Je nádhera se s nimi potkat a zahrát si s nimi pěkný hokej,“ vzpomínal Gudas, někdejší bek Sparty.

Pro něj i pro brankáře Michala Neuvirtha to byl tak trochu rodinný zápas. Bývalý vynikající gólman, který odchytal 257 duelů v NHL, si totiž vzal jeho dceru. „Uvidím, jestli vydržím do třetí třetiny, protože tu bude Michal chytat. Doufám, že se na ledě potkáme,“ hlásil Gudas v průběhu exhibice. „Bylo to skvělý. Nevím, jestli se nám to ještě někdy poštěstí, takže určitě jsme za tu šanci oba rádi a užili jsme si to. Dokonce i vedle sebe sedíme v šatně,“ dodal Neuvirth.

I když si většina účastníků chodí zahrát hokej už jen velmi zřídka, úroveň byla pořád skvělá. Přesné přihrávky, přehled ve hře, kontrola kotouče a jiné dovednosti – věci, které se jen tak nezapomínají. Ještě když je předvádí taková jména, která se sešla.

„Vůbec hrát nechodím. Tohle byl po dlouhé době zápas, na který jsem kývnul. Jinak jsem čtyři roky trénoval děti. Na ledě jsem tedy byl, ale letos jsem se na něm od srpna neukázal, šel jsem z voleje,“ prozradil Radim Vrbata, bývalá hvězda Arizony nebo Vancouveru.

Exhibiční zápas Návrat legend v rámci oslav 120. výročí Sparty Praha:

Legendy HC Sparta Praha - Legendy Česka a Slovenska 3:5 (0:2, 3:2, 0:1)

Branky: Netík, Kratěna, Hlaváč - Kotalík 2, Ťoupal, R. Vrbata, Průcha.