Sbírá medaile z ledu i ringu. Češka (17) už má smlouvu s velkou firmou

Viktorie Jílková má s ženskou reprezentací do 18 let stříbro ze světového šampionátu • archiv Viktorie Jílkové

Viktorie Jílková (vpravo) s trofejí pro stříbrný tým na mistrovství světa do 18 let • archiv Viktorie Jílkové

Ženská hokejová reprezentace do 18 let, která na mistrovství světa vybojovala senzační stříbro • archiv Viktorie Jílkové

Trhá rekordy i soupeřky. Doslova. Teprve sedmnáctiletá Viktorie Jílková sbírá medaile ve třech různých disciplínách. S českou hokejovou reprezentací do 18 let nedávno senzačně získala stříbro na juniorském šampionátu, je mládežnickou mistryní světa v thajském boxu a dvojnásobnou juniorskou mistryní Evropy v boxu. Z hokejových kolbišť k tomu má i evropské zlato v kategorii do 16 let. Není divu, že s ní aktuálně uzavřela spolupráci globální sportovní značka Puma.

Bouřlivé oslavy historického stříbra juniorských hokejistek? Ani náhodou, Viktorie Jílková chvíli po hokejovém šampionátu vyrazila na mezinárodní boxerský turnaj do Švédska. Tam kromě zlata získala také individuální ocenění pro nejlepší boxerku v kategorii juniorek.

„Mým cílem je sportovat, odmalička jsem byla hyperaktivní,“ usmívá se studentka sportovního gymnázia v Plzni. „Čas ukáže, jaký sport bude můj životní. Zatím chci dělat všechny tři na plno. A mám obrovskou radost, že mi na téhle cestě bude pomáhat legendární šelma – značka Puma, která mě přijala do své rodiny. Věřím, že mi pomůže v mém odvážném snu: dostat se na olympiádu a vyhrát ji.“

Rodačka z Plzně přitom původně začínala s fotbalem. Po vzoru staršího bratra. Ale odradil ji až moc „uřvaný“ trenér. „Fotbal mě bavil, ale odradil mě hodně přísný trenér, který pořád jen řval,“ vzpomínala Jílková pro refresher.cz. Tak zkusila hokej. Na bruslích stála už v pěti letech, chodila do plzeňské přípravky.

„Postupně jsem ale pochopila, že tam holky nechtějí,“ líčila Jílková v rozhovoru pro Berounský Deník. „A tak jsem hrála s klukama – v Třemošné, pak v Rokycanech a nakonec s dorostenci v Žebráku. Tam mi vycházeli vstříc, nehrotili tréninkovou docházku a mohla jsem rovnou nastupovat do zápasů.“

V ženské lize nastupovala Viktorie Jílková za Berounské Lvice, momentálně je hráčkou Příbrami. Díky hokeji se dostala i k boxu. Kondiční tréninky zahrnovaly i tuto disciplínu. „Šlo mi to a bavilo mě to, tak jsem kromě hokeje začala i boxovat,“ popisovala sportovkyně. „Pak jsme k tomu přidali i kopy a thaibox.“ Kromě toho hraje rekreačně tenis, v zimě lyžuje, baví ji kolo i běh.

Že by na ledové ploše používala jen pěsti? Vůbec ne. Na mistrovství světa do 18 let byla Jílková v šesti zápasech na trestné jen jednou. Při vysokém vítězství proti Německu 6:1. Za národní tým U18 v sezoně odehrála 13 zápasů, vstřelila dva góly.

„Lidé se mě velmi často ptají, co mě baví víc,“ líčila s úsměvem pro refresher.cz. „A já nevím, co odpovědět. Všechny sporty, které dělám, jsou jiné.“ Na hokeji je podle Jílkové skvělý tým, parta a legrace v šatně. „Ale nemůžu to v něm urvat sama. Když to nejde někomu jinému, tak s tím sama nic nezmůžu. V boxu se musím ve všem spolehnout sama na sebe. Prostě si jdu za vítězstvím!“

Unikátní příběh mladé sportovní „mnohoživelnice“ zaujal i filmaře. Režiséři Jakub Hejna a Jiří Stejskal o ní natáčí časosběrný dokument.