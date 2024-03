„Fakír“ Holeček slaví 80 let. Vzpomíná, jak provokoval Rusy: A zase ho nedáš...

Doma ve vitríně má vystaveny tři zlaté z mistrovství světa a v šuplíku štos černobílých fotografií. „Kdy to bylo nejlepší? Vždycky, když jsme vyhráli. Čtvrté místo byla tragédie,“ připomněl Jiří Holeček, který na velkých turnajích získal jedenáct medailí a pětkrát byl vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu, což nikdo jiný nemá. Legendární „Fakír“ se v pondělí dožívá 80 let.

K chytání ho přivedl Pavel Wohl, kamarád ze sousedství na pražské Floře. Ale Jiří Holeček taky uměl dobře hrát fotbal a v záloze pražských Bohemians z něj klidně mohl vyrůst plejer jako o něco mladší Antonín Panenka. Zlom nastal před vojnou, kdy si zvolil výběr nováčků do Dukly Jihlava. Skončil však v Košicích, kde zůstal deset let. Až potom se vrátil do Prahy a chytal za Spartu. „Na hokej se dívám jen v televizi. Ani na Spartu už nechodím. Já neznám je, oni neznají mě,“ zasmál se jubilant při rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Během utkání jste vypotil i tři kilogramy. Těšil jste se, až vám masér u kabiny podá pivo?

„To byla naše tradice ve Spartě. Před koncem zápasu nechal v hospodě v hale natočit půllitry, kolik jich unesl. Potom už stál u kabiny a my si je od něj cestou z ledu brali a vypili na ex. V Pardubicích měli jiný rituál, tam držel kustod mezi prsty zapálené cigarety.“

Vy kouříte dýmku.

„A víte proč? Je to dýmka míru. Bojuju za celosvětový mír. To už věděli Vinnetou a Old Shatterhand.“ (směje se)

Jak si užijete narozeniny?

„Oslavil jsem je v předstihu. Můj syn všechno zařídil, zaplatil. Má dobrou práci, jeho manželka taky. Prodává a pronajímá nemovitosti. Jinak se stará o domácnost.“

Před pár lety vám lékaři zakázali alkohol. Připil jste si?

„Neměl bych ho pít kvůli lékům.