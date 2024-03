Plekanec „opět“ za repre. Mluvil o nové roli, Kladnu v baráži či Ticháčkovi

Nyní už klub svého srdce nebude tahat z bryndy. Když Tomáš Plekanec (41) na konci října ze zdravotních důvodů ukončil aktivní kariéru, byl smířený s faktem, že Kladnu již nepomůže. Ani v baráži, do které zahučelo potřetí v řadě. Bývalý elitní centr Rytíře nadále sleduje a rozhodně nemohl přehlédnout, jaká nevole se na tým snesla od nespokojených fanoušků či města. „Je to škoda. Z vlastní zkušenosti vím, že budou v baráži potřebovat podporu,“ řekl nynější asistent trenéra hokejové reprezentace. O záchraně Středočechů mezi elitou ale nepochybuje.

Další profesionální bitvy už do statistik nezapíše. Přesto měli fanoušci možnost vidět Tomáše Plekance opět v akci a v českých barvách. S veteránskou reprezentací se totiž bývalý kladenský kapitán utkal s vysloužilými hráči z Německa. Po boku dalších neprezenčních veteránů dokonce skóroval, podílel se na výhře 8:4 a užil si zápas bez zdravotních trablů. „Cítím se dobře. Jsem hrozně rád, že to ustoupilo, a že ty problémy nemám. Účel to splnilo, naštěstí to dopadlo dobře,“ řekl pověstný expert na buly s 1001 starty v NHL.

Byť šlo o zápas s veterány, jaké pro vás bylo naskočit opět do akce poprvé od konce kariéry?

„Vlastně od té doby, co jsem skončil, jsem byl jednou na ledě. Takže jsem to po dlouhé době zase oblíkal na sebe. Jo, vždycky je fajn vidět kluky, se kterými se nevidíte příliš často. Hrávali jsme spolu. A samozřejmě tu jsou i legendy, které vedou tento nároďák. Bylo to fajn.“

Dokonce jste Němcům vstřelil gól. Povedlo se vám uvolnit, nebo jste byl na ledě i dost opatrný?

„Ne, spíš… nechci říkat, že to byl sranda zápas. Občas to tam na ledě zajiskřilo, ale je to spíš na pohodu. Spíš je to o tom, že si zahrajeme dobrý zápas, zabruslíme a vidíme se.“

Pět měsíců po konci kariéry už jste si odvykl nechodit ráno do kabiny a na další položky z hokejové rutiny?

„Tak… svým způsobem jo. S tím, že jsem s kluky u nároďáku, tak jsem pořád nějakým způsobem do toho zabořený, ať už koukám na zápasy v televizi, jezdím se dívat, nebo dělám další věci. Zatím to jde. Nemůžu říct, že bych se nudil.“

A jak se zatím sžíváte s rolí asistenta trenéra hokejové reprezentace?

(přemýšlí) „Nepřekvapilo mě to. Věděl jsem, že je to úplně jiný svět být na střídačce než na ledě. Myslím si, že hráči si to málokdy dokážou představit, že je to úplně jiný pohled na hokej. Hráč na ledě je v zápase, ví přesně, jak jsou situace, zatímco na té druhé straně na ně koukáte úplně jinak. Ale samozřejmě to člověk teprve pořád poznává.“

Všechno pomalu směřuje ke květnovému mistrovství světa v Praze. Už je ve vašem okolí sháňka po lístcích?

(směje se) „Občas něco přijde, ale ještě je čas. Myslím si, že hráči to v tomhle budou mít těžší. Nějak to neřeším. Uvidíme.“

Stíháte nyní vůbec vzhledem k rozjeté práci u hokejové reprezentace sledovat Kladno?

„Určitě ano, celou extraligu. Zápasy samozřejmě sleduji, jací hráči by mohli do repre, takže rozhodně i Kladno.“

Rytíři tentokrát již bez vás potřetí v řadě zahučeli do baráže. Mrzí o to víc, že Kladnu již nemůžete pomoct?

„Už jsem s tím byl smířený předtím. Zdraví máte jenom jedno a musíte s tím počítat. Viděl jsem kluky, když jsem končil. Hráli velice dobře i poté, co jsem odešel. Věřil jsem, že se jim to nyní povede. Byli na vlně, kde dělali body. Překvapilo mě, že se dostali do takové situace. Je to hrozná škoda. Myslím si, že to nebylo rozehraný úplně špatně v té době, ale stalo se.“

Stalo se, že přišla série sedmnácti proher v řadě a tvrdý pád na dno. Proč se podle vás Kladno musí znovu zachraňovat v baráži?

„To netuším. Samozřejmě bavil jsem se tady s kluky, byl jsem s nimi v kontaktu nějakým způsobem pořád, ale nebyl jsem u toho. Komentovat co a jak asi nemá úplně smysl.“

Co říkáte na nevoli nespokojených fanoušků, což vyvrcholilo protesty na tribunách, ostrou kritikou Jaromíra Jágra či rozhodnutí města letos finančně nepodpořit kladenské áčko?

„Je to škoda. Kluci teď potřebují podporu. Fanoušci samozřejmě chtějí vidět lepší výsledky. Už to trvá docela dlouho, takže nespokojenost je taková, jaká je. Opravdu je to škoda. Kluci to fakt budou v baráži potřebovat. Vím z vlastní zkušenosti, že fanoušci jsou fakt důležití, když vytvoří skvělou atmosféru. Doufám, že budou kluky podporovat, aby to zvládli i letos.“

Ticháček na radaru před MS? To já nevím

Zůstane tedy podle vás Kladno nadále extraligové?

„Myslím si, že určitě! Samozřejmě se rozhodne na ledě, ale já věřím, že jo. Kvalitu kluci prostě mají.“

Předpokládám, že nyní máte úplně jiné starosti, ale nezvažujete, že byste od příští sezony pomohl Kladnu na střídačce?

„Já teď dopředu vůbec neplánuji. Spíš se soustředím na to, co je teď. Čeká nás mistrovství, takže teď spíš řešíme všechno, co se týká kempů a dalších věcí okolo reprezentace. Co se týká příští sezony, neřeším, co bude dál.“

Plusem u Kladna se dá ovšem bezpochyby označit obránce Jiří Ticháček. Čekal jste, že bude mít tak povedenou sezonu?

„Měl velké předpoklady. Byl to v té době talent, udělal obrovský skok. Myslím si, že on sám ani nikdo okolo nečekali, že udělá až tak velký skok, ale udělal ho. Zaslouženě. Byl vidět v každém zápase. Jen super pro něj. Doufejme, že mu to vydrží.“

Od Jágra dostal za povedený ročník nakouknutí do NHL v Pittsburghu. Zřejmě souhlasíte, že šlo o zaslouženou odměnu, že ano?

„Jednoznačně. Viděl zázemí, potkal se s hráči, poznal NHL. Otevře mu to obzory trošku do jiného světa, než se momentálně pohybuje. Snad ho to posune a jak už jsem říkal, hlavně aby se mu dál dařilo a vydrželo mu zdraví.“

Má podle vás Ticháček na NHL? Není to tak dávno, co v zámoří hodně řešila hráčova výška.

„Těžko říct. Myslím si, že je to hlavně o tom, jak je rychlý, obratný. Myslím si, že by to zvládl, ale to se ukáže až na ledě, jak bude silný, odolný nejen fyzicky, ale i psychicky. Přijde období, kdy mu to třeba nepůjde a tím se bude muset prokousat. Tam se ukáže, jak moc velkou šanci má se tam prodrat.“

Tuším odpověď, ale zůstává Ticháček na radaru reprezentace před šampionátem?

„Tak to já nevím.“ (směje se)