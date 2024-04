Třinec má vítěznou mentalitu, zlatí junioři to ukázali. Zázrak proti Kometě

„Neskutečné!“ radoval se útočník Oskar Haas, který byl v play off nejproduktivnějším hráčem mistrů i celé soutěže. Z 15 zápasů nasbíral 29 bodů (11+18). V kanadském bodování play off za ním skončili spoluhráči Adam Cedzo (5+12), Matěj Kozlík (5+11), Michal Ramik (7+7) a Miroslav Holinka (6+8).

„Každý z nás na ledě nechal úplně všechno, co v nás bylo,“ líčil dvacetiletý Haas. „Povedl se nám skvělý obrat ze skóre 0:3. Navíc proti Kometě, která hrála doma. Po špatném začátku série jsme se dokázali dostat zpátky, proto si mistrovského poháru vážíme o to víc. Opravdu klobouk dolů před celým týmem.“

Mladí Oceláři, které vedou trenéři René Mucha a Jiří Juřík, ztratili ve finálové sérii oba úvodní duely. Vysoko a na domácí půdě (1:4 a 0:6). Navíc jim chyběli reprezentanti nominovaní na mistrovství světa do 18 let útočník Petr Sikora a obránce Radim Mrtka, kteří si v sezoně zahráli i extraligu za áčko.

„I v semifinále s Vary jsme prohráli oba domácí zápasy,“ připomněl Haas klíčovou sérii, v níž byl Třinec jediný krok od vyřazení. Semifinále se hrálo na tři vítězné duely. „Jeli jsme do Varů ve ztrátě, ale ukázala se síla týmu. Nebylo to lehké, ovšem vzchopili jsme se a začali šlapat. Celá cesta play off nebyla snadná, o to víc si poháru vážíme.“

Před rokem třinečtí junioři ve finále podlehli Spartě 0:4 na zápasy. „Hodně jsme se posunuli v útoku,“ přemítá Oskar Haas. „Před rokem nás hodně oslabil nároďák do 18 let, který si vzal několik kluků. Letos sice chyběli Petr Sikora a Radim Mrtka, ale síla týmu byla i tak stejně veliká. Opravdu jsme byli hodně dobří. Proto jsme dokázali dávat góly a otáčet nepříznivé výsledky.“

Cesta Ocelářů k juniorskému zlatu:

čtvrtfinále

Pardubice 3:1

8:6, 9:3, 4:5p, 6:2

semifinále

Karlovy Vary 3:2

1:2, 1:3, 4:1, 3:1, 6:4

finále

Kometa Brno 4:2

1:4, 0:6, 4:3, 4:1, 5:3, 6:3

Tým Třince v play off

Brankáři: Jakub Král, David Skácel

Obránci: Michal Pospíšil, Adam Ošmera, Viktors Kurbaka, Patrik Volas, Alex Horváth, Dominik Buják, Petr Andrle, Radim Mrtka, David Lukas Holub

Útočníci: Vojtěch Spěváček, Miroslav Holinka, Adam Cedzo, Patrik Šutý, Tomáš Šilar, Robin Gerych, Michal Ramik, Oskar Haas, Matěj Kozlík, Marcel Mikula, Michal Rybnikár, Martin Pánek, Jan Bartoš, David Blaha, Petr Sikora

Trenéři: René Mucha, Jiří Juřík