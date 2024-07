Exhibice šampionů v O2 areně: Voráčkův tým vyzve Pastrňáka a spol.

Fanoušci se mohou těšit na mistry světa, olympijské medailisty i vítěze Stanley Cupu. V souboji Tým Voras vs. Tým Pasta by se měli představit například Dominik Kubalík, Roman Červenka, Robert Reichel, David Výborný, Martin Nečas, Jan Rutta, Filip Hronek, Ondřej Pavelec, Petr Mrázek, Tomáš Kundrátek, Michal Kempný, Jakub Krejčík, Jakub Nakládal, Ondřej Kaše, Jiří Tlustý, Martin Růžička, Tomáš Plekanec, Jan Hlaváč, Jáchym Kondelík, Jakub Klepiš, Jiří Novotný, Tomáš Vlasák, Ondřej Němec a další.

„Těším se, že se letos ještě jednou vrátím do pražské arény, kde s dalšími kluky z týmu zavzpomínáme na zlato z domácího květnového mistrovství a společně s fanoušky vše ještě jednou oslavíme. Bude to utkání plné emocí a skvělého hokeje. Navíc hrát proti Vorasovi bude velká výzva. Domluvili jsme se, že pojedeme naplno. Kluky si do týmů budeme draftovat. I toto chceme ukázat všem fanouškům, ať vidí, jak to chodí v NHL. Má právo první volby, to je jasné, je o chvíli starší,“ uvedl Pastrňák, autor vítězného gólu z finále MS proti Švýcarsku.

„Mám si sestavit svůj tým, tak jsem se začal připravovat a taky oslovil kluky z MS 2010 i 2024. Všichni se moc těší. Každý exhibiční zápas je něčím unikátní. Budu hrát po opravdu dlouhé přestávce, vyměním mikrofon a sluchátka zase za hokejku, poprvé a snad i naposled budu hrát proti Pastovi, protože na našich nadačních akcích běžně hrajeme spolu. Pojedeme naplno, my to jinak ani neumíme. Jsme rádi, že můžeme pomoci naší nadaci a pacientům,“ řekl Voráček, jenž je mistrem světa z roku 2010 a letos během šampionátu působil v roli televizního experta.

Vedle sportovního programu pořadatelé připravují před zápasem a mezi třetinami také ten doprovodný, jehož součástí bude předzápasová autogramiáda hráčů ve fan zóně před halou. „Jsme nadšeni, že se nám podařilo dát dohromady tolik skvělých hráčů - jak z letošního zlatého týmu, tak i spoustu hokejových legend. Těší mě, že se po zápase v Bratislavě, vyprodané O2 aréně a tradiční hokejové baště v Litvínově znovu vracíme do Prahy,“ připomněla nedávné exhibiční duely Andrea Barsony z pořádající agentury Eniva.

Zápas začne v 17 hodin. Dnes začal předprodej vstupenek.