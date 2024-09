Vedle Pasty bavily legendy. Neči jako Gagarin, směje se 5x zlatý Výborný

Když jste ho viděli v černém dresu s číslem 9, na první pohled byste neřekli, že už se řadí do kategorie „bývalí hráči.“

I když je Výbornému 49 let, mezi aktivní reprezentanty dokonale zapadl. Rozdával svoje klasické žabičky, měl přehled. „Je neskutečný, jak se udržuje. A jeho kariéra? Klobouk dolů,“ smeká David Pastrňák, který vyrůstal u toho, když se u televize kochal pohledem právě na zlatou generaci.

Když v národním týmu začínal, ikony minulosti nazýval v rozhovorech pan… Mluvil o panu Výborným, o panu Vlasákovi. Teď je spolu s Jakubem Voráčkem pozvali, aby si připomněli nejenom nedávný zlatý šampionát, ale i ty úspěšné z minulosti.

Na ledě to byl unikátní mix současných i bývalých idolů. Žáci a učitelé.

„Moc jsem si to užil. My jsme klukům fandili a co nám říkali, tak i oni dřív přáli nám. Věřím, že i fanouškům se to líbilo. Že to nebyl jenom přáteláček, ale hlavně v poslední třetině už bylo tempo velký,“ hlásí Výborný, který denně sportuje, fyzičku má na vrcholné úrovni.

„Když se podíváte na Výborného, Bednáře, Plekance, Židlického, tak ti kluci nehrají strašnou dobu, ale je pořád vidět, jak to umí,“ chválí je Voráček, jehož tým nakonec vyhrál 8:5.

Jenom Výborný s Vlasákem dohromady mají osm titulů. Legenda Sparty pět, současný sportovní manažer v Mladé Boleslavi tři. „My jsme vzhlíželi ke generaci před námi, oni teď koukali na nás. Což je asi normální. Je skvělý se takhle sejít,“ popisoval Vlasák.

To už byl dávno vysprchovaný, ale stále udýchaný. „Ruce by chtěly, ale ty nohy… Teď se z toho týden sbírat,“ smál se.

Stejně jako Výborný chodí pravidelně na led se starou gardou, ale tohle přeci jenom byla jiná liga. „V padesáti je jasný, že mladí kluci jsou jinde. Když jsem viděl Nečiho, tak ten vedle mě letěl jako Gagarin,“ směje se pětinásobný šampion, jenž v národním týmu odehrál nejvíc hráčů ze všech (219). Zmínil 25letého Martina Nečase, vyhlášeného rychlíka, mistra světa z Prahy.

Při exhibici nechyběl ani reprezentační kapitán Roman Červenka, který Výborného stíhá v počtu startů. Už jich má 208, takže mu na klíčového člena zlaté generace chybí jenom jedenáct utkání. „Za chvíli mě má, co?“ reaguje pobaveně bývalý útočník, který dvakrát vyhrál ligu se Spartou a teď se úspěšně věnuje byznysu v realitách.

Sobotní show na ledě ale ukázala, že by se směle stále mohl živit hokejem.

„Ale to zase ne. Pochvaly od kluků mě těší, ale neblázněte. Jeden zápas není celá liga,“ reaguje kapitán mistrů světa z roku 2005. „Proto musím obdivovat Džegra. Někteří lidi se mohou smát, že pořád hraje, ale fakt smekám, jak to ve svým věku dává. Je to obdivuhodný,“ chválí Jaromíra Jágra, který se v 52 letech chystá na extraligu.

Výborný už se věnuje svojí firmě Skyhill, ale na hokej je stále jeho vášní.

Při exhibici si zahrál i proti útočníkovi Ondřejovi Beránkovi, pracantovi z Karlových Varů. „Abych řekl pravdu, tak jak extraligu tolik nesleduju, tak jsem si ho pořádně všimnul až na šampionátu. A hraje výborně, navíc je to moc fajn kluk, takový hodný, skromný,“ říká na adresu jednoho ze zlatých hochů.

Taková pochvala ho musí potěšit.

Od legendy, která mistrovský pohár zvedla nad hlavu pětkrát.

V O2 aréně se v rámci exhibice ukázalo 38 zlatých medailí. Plus jeden olympijský titul (Martin Ručinský) a tři Stanley Cupy (2x Jan Rutta, 1x Michal Kempný).

Česko znovu ukázalo, že je hokejovou zemí.