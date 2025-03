Soupeř Muradova se rval s medvědy. Češi ho nevzali: V Rusku by...

Jednadvacet let na profesionální scéně a takřka třicet zápasů s předními ruskými bijci. S takovým resumé přichází do Oktagonu japonsko-švýcarský veterán Yasubey Enomoto, aby na poslední chvíli naskočil do duelu s Machmudem Muradovem na sobotní akci Oktagon 68 ve Stuttgartu. Ač jednačtyřicetiletému „samuraji“ patří 90. příčka světového rankingu, publikum vyjádřilo s jeho nasazením velkou nespokojenost. „Tohle by se mi v Rusku nestalo, tady zjevně nejsou fanoušci dost znalí,“ reaguje trpce v rozhovoru pro web iSport.cz.

S pouze desetidenním předstihem přijal Yasubey Enomoto zápas s uzbeckou hvězdou Machmudem Muradovem. Jako vhodný náhradník za zraněného Joiltona Lutterbacha před diváky Oktagonu zatím neobstál, ti zkritizovali jej i organizaci v komentářích na sociálních sítích. S příkrou reakcí se připojil také Patrik Kincl.

„Nemusím nikoho přesvědčovat. Vím, kdo jsem a nepotřebuji, aby mi někdo líbal p*del po výhře, když mě před zápasem odepisoval a shazoval,“ řekl rodák z Curychu.

Po sociálních sítích koluje video, na němž se rvete s medvědem. Jakýpak příběh se k němu pojí?

„Když jsem působil v Rusku, viděl jsem jednoho chlapa, jak se s tím medvědem pere. Hned jsem si řekl, že to chci zkusit taky. Vše se přitom událo jen pár dní před mým zápasem s Alexandrem Šlemenkem. Úplně jsem v sobě tehdy popřel strach ze smrti. Nejdřív jsem si ho ani nepřipouštěl, ale pak ten medvěd seskočil z korby a celé auto vyskočilo. Až tehdy jsem viděl, jak je obrovský a zatrnulo mi. Dřív už jsem se pral s jinými medvědy, ale nikdy ne s grizzlym.“

I tak jste do toho ale šel…

„Ano a bylo to risk. Cítil jsem, jak extrémně silný je. Já musel jít naplno a dát do každého pohybu všechnu energii, zatímco on si se mnou jen hrál. Celou dobu jsem si říkal, že kdyby opravdu chtěl, zabije mě, než bych se stačil pohnout. Neměl bych šanci.“

Kde jste bral jistotu, že se hraní nezvrhne?

„Vychovali ho lidé, proto jsem byl klidnější. Často tam zabíjí dospělé medvědice, po kterých pak zbudou mláďata. Sama by v divočině nepřežila, takže si je k sobě lovci berou. To samé se děje i v Dagestánu, kde jsem se hravě rval s medvědy.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Yasubey Enomoto (@yasubey_enomoto)

Pojďme k sobotnímu zápasu. Vzal jste ho deset dní před konáním. Připravoval jste se zrovna na jiný, nebo jako moc jste trénoval?

„Na konkrétní souboj jsem se nepřipravoval. Tvrdě ale trénuji v podstatě pořád, obzvláště když jsem v zahraničí na asijských ostrovech, kde máte dobré podmínky. Zrovna jsem byl na Bali a přišla mi nabídka a moc jsem se nerozmýšlel. Formu mám výbornou.“

Za jednadvacet let v profesionální kleci jste se střetl se světovou špičkou. Jak velkou výzvou je Machmud Muradov?

„V Oktagonu je nejlepší ve střední váze, asi i lepší než Kincl. Nejde ani tolik o jeho pozici ve světovém žebříčku, ale o to jak velké má jméno. Jak velkou výzvou bude přímo v boji, uvidíme až v sobotu. Neumím věštit. Vždy jde o styly. Občas nastoupíte proti super kvalitním ranařům, ale jejich styl na vás neplatí, a tak je snadno porazíte. Jindy jdete proti papírově slabšímu a ten vám zničehonic zavaří.“

Podepsal jste s Oktagonem pouze jednozápasovou smlouvu, nebo budete v organizaci působit déle?

„Nemůžu být konkrétní. Upsal jsem se na více než jeden zápas, velká řada dalších ve smlouvě ale taky není.“

Kincl byl hodně neuctivý

Máte už vyhlídnuté další soupeře? Muradov má naplánované utkání s Kinclem. Pokud ho porazíte, chcete vzít jeho místo v souboji o interimní titul?

„Vše závisí na vyjednávání s vedením. Soustředím se na největší možné zápasy, které mi může organizace nabídnout. V minulosti jsem už s Oktagonem jednal, tehdy jsem usiloval o boj s hlavními tvářemi, jimiž v té době byl Karlos Vémola a Attila Végh. Attila je ale můj kamarád, takže jsem mířil na Vémolu. Tenkrát jsme se nedohodli na smluvních podmínkách. Teď chci jakékoliv slavné jméno Oktagonu, které představuje velkou výzvu. Samozřejmě bych stál o zápas s Kinclem. Nelíbilo se mi, jak komentoval oznámení mého souboje s Muradovem. Byl hodně neuctivý…“

Zvažoval jste, zda mu neodpovědět?

„Nechci na něj reagovat nebo do něj rýt. Myslím, že kdybychom se potkali, vyříkali bychom si to během chvíle a hodili to za hlavu. Asi by svůj komentář obhájil promováním jeho rivality s Muradovem. Nicméně v Oktagonu působí hodně kvalitních bojovníků. Když v sobotu vyhraju, otevře se mi tak spousta možností.“

Posledních čtrnáct let jste působil takřka výhradně v Rusku, přičemž jste tam startoval i během ruské agrese na Ukrajině. Celá řada evropských sportovců tam své štace kvůli válce ukončila. Proč jste pokračoval vy?

„Válka je věc politiky, a co má ta společného se sportem? Sport asi v politice částečně figuruje, nikoli ale tak že by propagoval válku. Mě politika nezajímá a vůbec do ní nechci zasahovat. Mně jde o sport a tamní promotéři ke mně vždy přistupovali dobře. Kdyby mi záležela na tom, v čem se který promotér na světě angažuje, nemohl bych zápasit skoro nikde. Někteří velcí gangsteři mají ruce v MMA, a to po celém světě. Dál se o politice bavit nechci, pojďme ke sportu.“

Co říkáte na rozporuplné přijetí od českých fanoušků Oktagonu?

„Zaskočilo mě. Udělal jsem blbost, šel jsem si přečíst komentáře pod oznámením…Tohle by se mi nikdy nestalo, kdybych bojoval v Rusku. Tam vědí, kdo jsem a jaké kvality mám.“

Zápas však proběhne na německé půdě, ve Stuttgartu. Myslíte, že máte coby německy mluvící bojovník větší šanci získat si podporu tribun?

„Je mi to jedno. Pouze říkám, že jsem vyčerpaný ze shazování a ty komentáře mi na náladě fakt nepřidávají. Tohle by se mi v Rusku nestalo, tady zjevně nejsou fanoušci dost znalí, co se týče světové scény. Nemusím nikoho přesvědčovat. Vím, kdo jsem a nepotřebuji, aby mi někdo líbal p*del po výhře, když mě před zápasem odepisoval a shazoval. Jsem v tomhle byznyse dost dlouho a nepotřebuji další uznání, už ho mám po celém Rusku. Kamkoli tam jdu, lidé mě poznávají.“

Dosáhl jste stejné popularity i v Japonsku?

„Když jsem tam zápasil tak ano. Patřil jsem mezi největší prospekty, pak se ale změnilo vedení organizace, kde jsem bojoval, čímž skončilo i moje angažmá. Lidé mě budou znát a respektovat i v Německu, až uvidí můj výkon proti Muradovovi.“