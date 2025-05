Fronta na řezníka, Gudas pokřtil svoji hokejovou zpověď: Doma poslouchám, teď jsem mluvil

V základní části NHL 829 zápasů, kapitánské céčko v týmu Anaheimu a titul mistra světa. Radko Gudas se ve 34 letech může pochlubit úctyhodnou kariérou, jeho hokejová cesta přitom zdaleka nekončí. Řízný obránce se přesto už teď rozhodl ohlédnout a fanouškům přiblížit, jakou cestu ušel od dětství až do role respektovaného hráče v zámořské soutěži.

„Už jsem o tom přemýšlel dřív. Rodinu Gudasových znám nějakou dobu, před lety jsem si říkal, že by bylo hezké knihu udělat, kdyby to jednou někam dotáhl,“ nastínil hokejový novinář Pavel Bárta, jak se zrodila myšlenka napsat knihu o vyhlášeném tvrďákovi. Definitivní razítko na nápad dal loňský triumf české reprezentace na světovém šampionátu v Praze.

„Během léta, když skončilo mistrovství, jsme se domluvili, párkrát jsme se viděli. Několik obědů, několik káv, dlouhá hodinová povídání. Doma většinou poslouchám, teď jsem mluvil. Bylo to jiné, jiný pocit,“ popisoval Gudas se smíchem, jak se kniha rodila.

Publikaci v pondělí odpoledne pokřtil spolu s otcem Leem, někdejším vynikajícím bekem. „Určitě jsem se nebál, co v knize bude. Doopravdy nevím, co tam zveřejnil. Protože ho znám, myslím si, že tam napsal, co si myslí a jak to cítí. To je základ knihy,“ řekl Gudas starší.

Od zlaté Prahy k osobnímu vývoji

Jeho syn se na stránkách zpovědi rozvykládal o loňském zlatém tažení, o vztahu k Česku, o tom, proč se jmenuje Radko a ne Radek, ale také o přerodu z často trestaného hráče v respektovaného tvrďáka. „Jedno z nejtěžších období, co jsem měl. Hokej se vyvíjí, když jsem chtěl pokračovat, musel jsem se taky vyvíjet. Bylo to nepříjemných pár let naučit se to. Ale od té doby jsem se ponaučil, musím to zaklepat, aby se nic dalšího nestalo,“ popsal Gudas.

Přesto si dodnes dokáže užít dobrý bodyček. „Jo, je to pořád stejná zábava. Diváci většinou křičí stejně, jako když se dá gól. Kluci se zvedají stejně na střídačce. Mám z toho pořád dobrý pocit,“ usmíval se.

Spolu s otcem se po oficiální části křtu dlouhé minuty podepisoval desítkám fanoušků. Právě na ně a hlavně na budoucí generace hráčů Gudas svojí zpovědí cílí. „Aby zjistili, že ne všechno je růžové a jde podle plánu. Je spousta odboček, které se musí vyplnit na sto procent, než přijde velký úspěch. Je tam spousta překážek, které musí překonat. Nevzdávat to, pracovat dál a užívat si, že člověk může dělat sport, který ho baví a může ho živit. To je nejvíc, co mladý kluk může získat,“ shrnul český reprezentant.

Mezi příznivce mohl na začátku května zavítat proto, že na letošním mistrovství bude chybět. Po náročné sezoně se musí dát zdravotně dohromady. „Nebylo to jednoduché rozhodování. Vždycky považuju za čest reprezentovat a pomoct nároďáku. Pár posledních sezon ale bylo dlouhých a musím se připravit na další. Už kvůli olympiádě,“ vzkázal vyhlášený tvrďák.

„Potřebuju mít dobré léto. O to víc budu fandit,“ doplnil před pátečním startem světového šampionátu.