ZIMÁK s Gudasem: Dojme ho Willy a dcery, Anaheim jako Florida. Proč se mu při MS potily ruce?

Knižní hit „Gudy" s podtitulem „Zpověď hokejového ranaře" zaručeně nebude bolet jako hity, které rozdává na ledě. Jejich autor Radko Gudas se stal hostem speciálního vydání pořadu Zimák na webu iSport. Mluvil o své autografie a vzpomínkách, jež v něm vyvolala. Probral mistrovství světa, které vynechal, aby se dal do pořádku před olympijskou sezonou. V Anaheimu se v ní znovu potká s trenérem Joelem Quennevillem, jenž ho vedl na Floridě. Probral stav českých obránců a přiznal, že ve Stanley Cupu pořád fandí Panthers nebo proč nemá žádné tetování.

Nikdy se nevzdat. Být připravený a dát do toho všechno. Tohle poselství se prolíná celým jeho příběhem. Radko Gudas sehrál v NHL přes 800 zápasů, vybudoval si velký respekt, v posledních letech taky mentor mladších obránců. Jako čerstvý mistr světa a jeho parťák z obrany Ducks Jackson Lacombe.

„Hodně mi toho dal, vedl mě správným směrem,“ řekl o něm americký bek během šampionátu v rozhovoru pro deník Sport. „Krásně se to poslouchá. Nemůžu říct, že bych ho vodil za ručičku, ale snažím se mu pomoct, být tam pro něj ve všech situacích. On je tak skvělý hokejista, nemyslím, že moji pomoc úplně potřebuje, ale jsem rád, že si to myslí. A je vidět, že kluci v kabině poslouchají,“ reagoval Gudas v Zimáku.

Je na něm znát, že ho těší, když vidí, že si od něj mladší spoluhráči něco vezmou. V Zimáku taky přiznal, že jsou chvíle, kdy se i tvrďák jako on cítí dojatý. „Třeba u filmu Zachraňte Willyho. A když přijdou ty moje malé holčičky a řeknou, že mě milují, tak musím být naměkko,“ líčil Gudas.

V Zimáku prozradil, proč tráví léto nejraději s rodinou v Čechách a proč si na od spousty jiných nenechal udělat tetování. „Pamatuju, že jeden kluk měl na rameni vytetované logo NHL a uprostřed nechal místo, kde bude datum jeho prvního zápasu. Nemyslím si, že někdy hrál v NHL,“ řekl. Ale tohle ještě nebyl ten pravý důvod, proč ozdobám na kůži odolává.

Mistrovství světa v Herningu a Stockholmu sledoval zpovzdálí. Fandil, s některými hráči si psal. „Je hrozně kruté, že ve skupině ztratíme jeden zápas, skončíme třetí a zrovna Švédi prohrají s Kanadou, kterou měli určitě porazit. Přesunout se do Švédska, jít ještě na domácí, kteří měli podruhé za sebou tým na zlato. Švédi byli nejtěžší možný soupeř, co jsme mohli dostat. A zápas nám úplně nevyšel,“ povídal.

Proč Švédové v semifinále opět selhali? Co říkal nakonec zlatým Američanům? Jaký měl pocit z českého mužstva? Chyběl na šampionátu hráč jako on a toužil při sledování turnaje sám zasáhnout? „Mně se potí ruce, když na to koukám. Poslední zápas jsme seděli s klukama v hospodě, sice jsme jedli tatarák, ale chtěl jsem tam být. Hráče znám, vím, jak se cítí, Vědět, že tam být nemůžu, je někdy horší,“ přiznal Gudas.

V Zimáku mluvil taky o vyhlídkách Čechů na olympiádu, českých obráncích i trenéru Radimu Rulíkovi, jedním z těch, které ve své knize vychválil. Stejně jako Joela Quennevilla, s nímž se potkal už na Floridě. „Je zpátky a jsem za něj hrozně rád. Q je trenér, který nám určitě pomůže. Během pár let se můžeme stát týmem, co je teď Florida,“ pravil.

A komu Radko Gudas fandí ve finále Stanley Cupu? Odpověď je nasnadě. „Doufám, že mi nebudou zase ráno volat,“ usmál se český ranař, který s Panthers zažil boje o svatý grál před dvěma lety.

