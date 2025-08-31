Dvacítka ovládla turnaj v Chomutově. Augusta: Jeden z NEJ týmů, MS bude jiné
Pět gólů proti Finsku bylo jejich minimem. Reprezentanti do dvaceti let předvedli v Chomutově neuvěřitelnou produktivitu, Švýcarsko i Švédsko přejeli sedmi góly a Slováky vyprovodili před jejich odstoupením z turnaje desítkou. Se ztrátou jediného bodu zanechali svěřenci trenéra Patrika Augusty dobrý dojem, řada z nich už se kouči před mistrovstvím světa naživo neukáže. „Hráči nám v dobrém zamotali hlavu směrem k nominaci,“ přiznal šéf české střídačky po triumfu na turnaji.
Vítězstvím nad Švédskem definitivně rozsekli konečné pořadí. Z Turnaje pěti zemí se po odstoupení Slovenska ze zdravotních důvodů stalo klání čtyř, Česko na něm až překvapilo nadstandardní produktivitou.
„Je to ukázka skvělé produktivity, ale i toho, co hráči umí. Máme tu opravdu šikovné hráče. Máme playmakery, kteří dokážou dát finální přihrávku, a máme i hráče, kteří dokážou zakončit. To je pozitivní,“ pochvaloval si trenér Patrik Augusta.
Oproti jiným výběrům povolal na srpnový turnaj nejsilnější možnou sestavu. Vypadli z ní jen obránce Max Pšenička a útočníci Petr Sikora s Václavem Nestrašilem. Vojtěch Čihař z Energie se přidal až na poslední utkání a k vítězství nad Švédy pomohl dvěma góly. „Až na malou pasáž ve třetí třetině jsme zápas odehráli velice dobře. Švédové nás prověřili,“ hodnotil poslední zápas kouč.
Kouč: Benák? Dělal týmové věci, hrál líp a líp
Před mistrovstvím světa na přelomu roku měl poslední možnost vidět v reprezentačním dresu hráče za zámořských soutěží. Na listopadový turnaj už bude muset poslat čistě evropský výběr. „Měli jsme tady jeden z nejsilnějších manšaftů. Víme, že soupeři budou na mistrovství jiní, ale každé vítězství se počítá. Každá taková zkušenost dodá sebevědomí,“ uvědomoval si Augusta.
„Budeme doufat, že si to hráči udrží ve svých klubech, budou dobře vytěžovaní a zdraví a tyhle zkušenosti budou mít jako vzpomínku někde vzadu v hlavě. A až se sejdou znova, nakopne je to a znova vytvoří tým, který vytvořili tenhle týden,“ dodal.
Jádro výběru, který bude po Vánocích bojovat o další medaili, se tvořilo už v Chomutově. Výrazně na sebe upozornila lajna Tomáše Poletína s Maxmilianem Curranem a Adamem Benákem, která pravidelně bodovala. Velmi dobrý turnaj odehráli i Adam Titlbach a Jiří Klíma.
„Ale takhle bych mohl jít po každém jednom hráči. Nechci se přímo vyjadřovat k individualitám. To můžeme začít od prvního hráče a vychválím všechny. I ty, co nebodovali, každý v mužstvu má svoji roli. Pro nás je pozitivní, že nám hráči v dobrém zamotali hlavu,“ chválil reprezentační trenér.
Do výběru začlenil i bývalé hráče osmnáctky, která loni vybojovala stříbro na Hlinka Gretzky Cupu. Talentovaného Adama Benáka měl k dispozici vůbec poprvé, z červencového srazu ho vyřadily zdravotní trable. V Chomutově už si řekl o pozornost pěti asistencemi.
„Pro mě to byla první zkušenost s Adamem. I když ze začátku působil trochu nerozehraně, hrozně se mi líbilo, že dělal týmové věci. Fantasticky bekčekoval, využíval svoji rychlost při napadání. Toho si vážím. Pak se rozehrával a hrál líp a líp. Ale tyhle věci jsou pro nás strašně důležité,“ vyzdvihoval Augusta.
Dobrý dojem podle něj tým zanechal i mimo zápasy a ledovou plochu. „Je pro mě hrozně důležité, jak se mužstvo prezentovalo i mimo led. Mám dobré pocity, že se tým buduje a formuje. Hráče teď dlouho neuvidíme, ale zůstaneme s nimi v kontaktu,“ nastínil plány do dalších měsíců před šampionátem.