Gudy nejlepší knihou! Do redakce míří i další ocenění za podcast o dětském sportu
Významné ocenění putuje do redakce deníku Sport. Publikace Gudy od dlouholetého redaktora Pavla Bárty získala cenu Ondřeje Sekory pro nejlepší knihu. Soutěž vyhlašuje Klub sportovních novinářů. Mezi tři finalisty v kategorii Audio se dostal i podcast Branky, děti, rodiče, který se věnuje světu dětského sportu. „Moc mě obě ocenění naší redakční práce potěšilo,“ říká Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport i webu iSport.cz. Vítězná kniha poutavě popisuje příběh obránce Radko Gudase, světového šampiona z Prahy.
Klub sportovních novinářů (KSN) vyhlásil výsledky druhého ročníku Cen Ondřeje Sekory na otevřené scéně v Liberci v rámci festivalu Sportfilm.
Knihu Gudy (Zpověď hokejového ranaře) vydalo před květnovým světovým šampionátem vydavatelství Czech News Center v rámci knižní edice. „Kolega Pavel Bárta napsal s Radkem Gudasem opravdu výbornou knihu. Mimořádně upřímnou, která skvěle vystihla osobnost jednoho z nejlepších českých hokejistů poslední dekády. I pro mě to byla jednoznačně sportovní kniha roku,“ reaguje šéfredaktor Tomek.
Ocenění si v Liberci převzal sám autor, respektovaný hokejový novinář, jenž kariéru nejlepšího českého obránce sleduje od jeho mládí. „Je to hlavně zásluha Gudyho, protože to je jeho příběh. Já jsem se ho pouze snažil zprostředkovat lidem,“ vykládá Bárta, účastník dvaceti světových šampionátů v hokeji a několika olympijských turnajů.
„S Gudym už jsem o tom mluvil, měl z ocenění velkou radost. Je rád, že se knížka líbí. Věří, že jeho příběh může být inspirací pro další,“ dodává.
Drsňák s plnovousem, jenž hraje za Anaheim a je jedním z šesti předem nominovaných českých hráčů na olympijský turnaj, doufá, že knížka je upřímná, ale zároveň i zábavná.
Porota KSN mu dala za pravdu. Redaktor deníku Sport převzal originální cenu od sklářů studia Lasvit ve formě motýlku.
„Potěšila mě i finálová nominace pro podcast Branky, děti, rodiče. Se Šárkou Strachovou a Zdeňkem Jandou jsme chtěli udělat pořad, který se stane inspirací především pro rodiče sportujících dětí. Protože těch otázek, jak děti správně vést ke sportu jsou tisíce a sami je řešíme i s našimi dětmi. A moc mě těší, že se nám to asi docela podařilo a těšíme se na další skvělé hosty v našem podcastu,“ zmiňuje Tomek oceněný podcast z dílny iSport.cz.
Ten vychází každé dva týdny na webu iSport.cz, na youtube i na všech podcastových aplikacích. Mezi hosty už byli třeba maminka Davida Pastrňáka, profesor Vladimír Beneš, Gabriela Soukalová, Dája Bedáňová nebo Vladimír Růžička mladší.
Mezi vítězi i příběh Michala Krčmáře
V soutěži o ceny Ondřeje Sekory se objevilo 47 příspěvků od čtyř desítek autorů. Porotci posuzovali osm knih, 20 článkových sérií, 7 televizních a 12 audiopořadů.
V kategorii Video zvítězil dokument Tre(a)ble týmu pod vedením Ondřeje Zamazala mapující mistrovskou sezonu florbalistů Tatranu Střešovice. V kategorii Audio byl oceněn časosběrný dokument Olympijský rok Michala Krčmáře od redaktora Jana Suchana z Českého rozhlasu. V kategorii Článek porota vybrala Dana Hübsche z iDnes.cz za sérii textů Sportovci a zdraví.
Další tři členy má Síň slávy české sportovní žurnalistiky. In memoriam byli oceněni legendární rozhlasový reportér Josef Laufer a redaktor Lidové demokracie se zaměřením především na fotbal František Steiner. Hodinky s logem KSN a jmenovkou převzal na pódiu další uvedený člen – Vladimír Drbohlav, dlouholetý redaktor České televize, člen výboru KSN a držitel Ceny fair play za celoživotní přínos.