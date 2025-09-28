Mrtka gólem přispěl k výhře Buffala, slaví i Anaheim s Mrázkem v brance
Radim Mrtka se podílel v přípravě před NHL jedním gólem na výhře hokejistů Buffala 5:2 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Petr Mrázek odchytal celý zápas a přispěl 37 zákroky k vítězství Anaheimu 5:3 v Los Angeles. I díky asistenci Ivana Ivana Colorado porazilo doma Dallas 4:1.
Mrtka podpořil rychlý protiútok, dostal přihrávku na pravou stranu a švihem z kruhu k bližší tyči upravil skóre ve třinácté minutě na 2:0. Český obránce, jenž byl letos v červnu draftovaný z deváté pozice, rozdal nejvíce hitů (5) ze všech a zblokoval jednu střelu. Na opačné straně plnil Michal Postava roli náhradního brankáře a do hry nezasáhl.
Mrázek se nejvíce zapotil v úvodní třetině, v níž na něj mířilo dvacet střel a překonali jej Cody Ceci s Taylorem Wardem. Třetí gól pustil český gólman v úvodu třetí třetiny, ale Anaheim i potřetí vyrovnal a rozhodl Matthew Phillips v přesilové hře brankou v čase 59:16. Z výhry se radoval i Jan Myšák, v obraně poražených nastupoval Jakub Dvořák.
Po akci Ivana padl ve 31. minutě úvodní gól. Český útočník přihrál od zadního mantinelu Gavinu Brindleymu a ten se prosadil z hranice brankoviště. Dallas odpověděl v závěru druhé třetiny, ale ve třetí části rozhodlo Colorado o výhře třemi trefami.
Ivan vedl čtvrtý útok, ale odehrál i pět a půl minuty v přesilové hře a další minutu a čtvrt v oslabení. Na ledě strávil dohromady necelých sedmnáct minut, připsal si dva kladné body. Jeho spoluhráč Martin Nečas do zápasu nezasáhl.
Přípravné zápasy NHL:
Buffalo - Detroit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky: 21. a 41. Thompson, 4. Dahlin, 13. Mrtka, 60. Norris - 19. Kane, 34. Kasper
Philadelphia - Boston 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Branky: 9. Sanheim, 28. Grebenkin, 34. Zegras - 24. a 36. Bancroft, 20. Beecher, 54. Viel.
Los Angeles - Anaheim 3:5 (2:1, 0:1,1:3)
Branky: 4. Ceci, 19. Ward, 41. Moore - 11. Minťukov, 27. Gaucher, 54. Hinds, 60. Phillips, 60. Myatovic. Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky ze 40 střel a úspěšnost zásahů měl 92,5 procenta.
Colorado - Dallas 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 31. Brindley (Ivan), 44. Lehkonen, 48. Bardakov, 59. Nielsen - 40. Stranges
Pittsburgh - Columbus 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky: 40. a 58. Rakell, 26. Crosby, 49. Koivunen - 17. Belluz
St. Louis - Chicago 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Branky: 6. Dvorský, 21. Schenn – 51. Toninato, 52. Hayes, 57. Moore, 60. Dickinson
Tampa Bay - Nashville 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 5. Raddysh, 25. Chaffee, 58. Hagel, 60. Goncalves – 32. Wiesblatt
Toronto - Montreal 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky: 33. Tavares, 57. Nylander – 12. Newhook, 30. Kidney, 37. Hutson, 50. Farrell
Winnipeg - Calgary 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Branky: 6. Duehr, 13. Čibrikov, 18. Ford, 32. Pionk – 14. Parekh, 46. Gridin