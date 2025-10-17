Na tréninku se mu zastavilo srdce. Mladíka (19) z Liberce zachránili trenéři, musí skončit
Naprosto nečekaný okamžik hrůzy mu otočil život vzhůru nohama. Mladý hokejista Patrik Křížek, který rostl v juniorce Liberce, musel v 19 letech ukončit kariéru. Uprostřed září se totiž útočníkovi během tréninku zastavilo srdce. Pouze díky včasné reakci trenérů a příjezdu záchranářů náhlý kolaps přežil a měl by dál vést plnohodnotný život. Po zjištění vzácné srdeční vady už ale mladík ví, že sny o dráze profesionálního sportovce si nikdy nesplní.
Běžný zářijový dovednostní trénink mladých Bílých Tygrů se během momentu proměnil v boj o život. Jak Liberec na svých webových stránkách uvádí, Patrik Křížek se během cvičení měl svěřit jednomu ze spoluhráčů, že se necítí dobře. Krátce nato upadl do bezvědomí a k šoku všech přestal dýchat.
Duchapřítomní trenéři liberecké juniorky ovšem zachovali chladnou hlavu a zkolabovaného svěřence začali okamžitě resuscitovat. Křížka zásluhou rychlé pomoci edukovaných koučů, defibrilátoru a příchodu záchranářů se podařilo zachránit a v nemocnici následně stabilizovat.
Defibrilátor, který byl devatenáctiletému centrovi voperován do srdce, by měl zabránit podobným kolapsům. K pokračování sportovní kariéry už mu ale nepomůže. Lékaři Křížkovi doporučili, aby kvůli vzácné srdeční vadě s vrcholovým sportem přestal.
Křížek pod Ještěd přišel před dvěma roky z Havlíčkova Brodu. Povedenou měl obzvláště minulou sezonu, kdy si ve 46 zápasech připsal 12 gólů a 19 asistencí. Nyní se vrací domů do Jihlavy.