Červenka slaví čtyřicítku: jak se měnil od ucha ze Slavie po zlatého kapitána
V dobách největšího medailového sucha českého hokeje býval hlavním terčem neoprávněné kritiky a zloby. Roman Červenka se ale k reprezentaci nikdy neotočil zády. Místo toho ji opět vrátil na vrchol. Dnes slaví dvojnásobný mistr světa 40. narozeniny. A jak? S národním týmem se chystá na své páté olympijské hry! I přes významné jubileum hraje znovu v ohromující formě. Prostřednictvím rozmanité fotogalerie deníku Sport a webu iSport si připomeňte bohatou kariéru útočníka, který z šikovného mladíka ze Slavie vyrostl v jednu největších hokejových osobností současnosti.