Červenka slaví čtyřicítku: jak se měnil od ucha ze Slavie po zlatého kapitána

Roman Červenka slaví 40. narozeniny! Jak se měnil od mladíka ze Slavie až po zlatého kapitána z domácího MS?
Roman Červenka slaví 40. narozeniny! Jak se měnil od mladíka ze Slavie až po zlatého kapitána z domácího MS?Zdroj: koláž iSport.cz
2003. Roman Červenka jako osmnáctileté ucho v dresu Slavie na jedné z prvních fotografií
2004. Roman Červenka bojuje za Slavii v play off proti Zlínu
2005. První roky Romana Červenky mezi seniory jsou neochvějně spojené s pražskou Slavií
2006. Sudí má co dělat, aby Romana Červenku držel dál od Romana Skuhrovce z Litvínova
2007. Gólových radostí v dresu Slavie si Roman Červenka užil dost
2007. Roman Červenka v jednom ze svých prvních zápasů za hokejovou reprezentaci
2008. Roman Červenka na návštěvě onkologického oddělení s parťákem Petrem Kadlecem
Jaroslav Kalina
Hokej
V dobách největšího medailového sucha českého hokeje býval hlavním terčem neoprávněné kritiky a zloby. Roman Červenka se ale k reprezentaci nikdy neotočil zády. Místo toho ji opět vrátil na vrchol. Dnes slaví dvojnásobný mistr světa 40. narozeniny. A jak? S národním týmem se chystá na své páté olympijské hry! I přes významné jubileum hraje znovu v ohromující formě. Prostřednictvím rozmanité fotogalerie deníku Sport a webu iSport si připomeňte bohatou kariéru útočníka, který z šikovného mladíka ze Slavie vyrostl v jednu největších hokejových osobností současnosti.

