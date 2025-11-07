FVS jako alternativa pro VAR? Na MS do 17 let mají trenéři výzvy jako v hokeji
První zápas českých mladíků fanouškům okamžitě ukázal jednu z technologických fotbalových novinek. Češi na MS do 17 let proti Tádžikistánu otevřeli skóre ve 12. minutě, ale radost jim původně překazil odmávaný ofsajd. Jenže už i na menším katarském stadionku existuje možnost přezkoumat sporné situace díky „systému videopodpory“ (FVS). „Pořád si na to zvykáme. Máme ale jenom dvě výzvy, takže to chceme využít správně,“ říká český kouč Pavel Drsek.
Vít Škrkoň musel oslavu první české branky na šampionátu o pár minut odložit. Slavit mohl až po trenérské výzvě a zásahu novinky zvané FVS. Jak tedy systém funguje a jak se liší od známější formy videorozhodčího se zkratkou VAR?
Základní popis obou technologických výdobytků se příliš neliší. I zde jde o přezkoumání zjevných a jednoznačných chyb hlavního rozhodčího ve věci vstřelené branky, odpískání penalty, udělení červené karty nebo udělení karty nesprávnému hráči.
Vzhledem k omezeným technickým možnostem je ale celý proces výrazně upravený. FVS se využívá v soutěžích, kde je menší počet kamer a utkání nepřihlíží oficiální rozhodčí u videa. Vše tedy řídí pouze čtveřice sudích na hřišti a jeden operátor záznamu, který v případě přezkoumání sporné situace hlavnímu arbitrovi na monitoru přehrává inkriminovaný moment.
Kdy tedy vstupuje video do hry, když záznam neprohlíží videorozhodčí?
Zaprvé se zkoumá každá vstřelená branka. Čtvrtý rozhodčí po gólu vždy jde k monitoru zhlédnout záznam a v případě, že odhalí chybu, přivolá hlavního. „Góly se přezkoumávají všechny, takže nikdy nevíme, jestli se můžeme radovat,“ potvrzuje český kouč.
Rychlý proces uznání branky
V dalších případech pak záleží na rozhodnutí hlavních trenérů. Právě oni mohou upozornit sudí na chybu a pokusit se změnit původní rozhodnutí. Každá lavička tak má dvě „trenérské výzvy“ na utkání. Podobně jako v hokeji či v tenise o jeden pokus přichází pouze ve chvíli, kdy jim rozhodčí nevyhoví. Pokud je připomínka týmu správná, zůstane mu tedy stejný počet „výzev“.
„Máme na tribunce za námi videoanalytika Martina Pavlíčka, který nám sporné situace kontroluje. Není to pro něj jednoduché, protože nemá k dispozici všechny záběry. Někdy se na něj podíváme a víme, že musíme chvilku počkat,“ popisuje proces uvnitř českého výběru hlavní trenér Drsek.
Při úvodní české brance na šampionátu ovšem komunikace netrvala dlouho a celý proces uznání branky byl poměrně rychlý.
Míč po hlavičce Škrkoně přešel čáru v čase 11:05 a pomezní v tu chvíli zvedl praporek na znamení ofsajdu. V čase 11:55 pak hlavní rozhodčí Ben Aukwai z Šalamounových ostrovů přiběhl k monitoru, kde si společně se čtvrtým rozhodčím prohlédl záznam. Na tabuli svítil čas 12:40, když odstoupil od obrazovky a oznámil lavičkám rozhodnutí: „Gól platí.“
Celá konzultace zabrala jen něco málo přes minutu.
FIFA jasně upozorňuje, že...
Většina českého týmu pak s videem nemá mnoho zkušeností a teprve novou technologií poznává. „Kluci na to nejsou zvyklí, takže si musí dávat větší pozor,“ upozorňuje Drsek.
„S hráči jsme o tom mluvili, abychom mohli reagovat, když se neodpíská nějaká sporná situace. Máme ale jenom dvě výzvy, takže to chceme využít správně,“ líčí kouč, jak se na využití nového systému připravoval.
Stejně jako český výběr jsou na tom i ostatní reprezentace na turnaji, protože FVS se poprvé objevil teprve na loňském mistrovství světa hráček do 20 let a toto je teprve čtvrtá akce pořádaná FIFA, kde se systém používá. Vedle mezinárodních akcí ho pak nově zkouší také některé klubové soutěže jako italská Serie C (třetí liga) nebo španělská Liga F (první liga žen).
„Nedokážu posoudit, jestli je to lepší systém než VAR, protože ten jsem moc nezažil. V době bez VAR jsem ale spokojený nebyl, protože jsem jako trenér v některých zápasech cítil křivdu,“ podporuje Drsek využití videa ve fotbale.
Při oznámení této novinky však FIFA jasně upozorňuje, že nahrazení zaběhlejšího systému VAR rozhodně neplánuje. FVS popisuje jako jinou a levnější alternativu pro soutěže s menšími finančními prostředky. A jak ukázal i český start na šampionátu sedmnáctiletých, může rozhodnout o klíčovém momentu zápasu.