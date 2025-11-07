Bolest Sparty: mizí góly, ale i šance. Nemůžeme najít správná řešení, přiznal Priske
V lize mají zapsáno nejvíce branek, celkově se drží na průměru téměř dvou zásahů na utkání. Jenže z posledních šesti duelů brali fotbalisté Sparty výhru jen jednou, dali pouze čtyři góly, což dělá 0,66 zásahu na střetnutí. V posledních dvou vystoupeních navíc mizí i možnosti, jak statistiku změnit a vylepšit. „Nemůžeme najít správná řešení v ofenzivní části,“ přiznal hořce trenér Pražanů Brian Priske po remíze s Rakówem (0:0) v Konferenční lize.
Data fotbalu (ne)vládnou, jsou prostě důležitá i ostře sledovaná. Počet očekávaných gólů, tedy metrika zvaná xG v posledních dvou utkáních Spartu obviňuje. Spadla na hodnotu 0,99, přitom v celé sezoně se Letenští drží na mnohem zajímavějším numeru 1,69.
To navíc kleslo kvůli už zmíněným dvěma nedobrým dnům. V neděli Sparta padla v Karviné 1:2, ve čtvrtek neudolala Raków Čenstochová, skóre došlo k remíze 0:0, což znamená po prohře v Rijece další zádrhel na cestě do vyřazovací části Konferenční ligy, což musí být sparťanská ambice.
Střelecká impotence se objevila už v Chorvatsku, kde se však hrál jen poločas. „To byl zvláštní případ, který jsem ještě nezažil a už snad nezažiju,“ kroutil se i s odstupem při vzpomínce na vodní lázně obránce Jaroslav Zelený.
Jenže Rijeka tak nějak zapadla do výkonů posledních týdnů. Letenští ztrácí body, nedávají góly. Rozdíl tu však je, proti Chorvatům, Slavii, na Slovácku šance měli, ale v Karviné a s Rakówem jich bylo už mnohem méně.
To je - logicky - problém. „Nemůžeme najít správná řešení v ofenzivní fázi. Nevytváříme si tolik nebezpečných příležitostí, jak bychom si představovali. Proto jsme remizovali bez gólů. Nejsem s tím spokojený, ale musím to přijmout,“ vykládal ve čtvrtek večer trenér Brian Priske.
„Trápíme se v poslední třetině hřiště. Dostaneme se do ní, máme nějaké náznaky, ale prostě to nepřetavíme do stoprocentních šancí,“ přiznal zadák Zelený.
S Čenstochovou se prosadil do dobré pozice Albion Rrahmani (míč trefil špatně) a dvakrát Kevin-Prince Milla. Hlavičku ani šanci po exkluzivním pasu Kaana Kairinena však neproměnil a ještě upozornil na prozatimní rozporuplnost svého přesunu z Dukly do Sparty. Vždyť před ním hrál tuzemskou ligu jen třináctkrát, skóroval dvakrát. V rudém se dosud prosadil pouze v poháru proti Karlovým Varům, mančaftu ze čtvrté ligy, tedy dříve dobře známé divize.
„Měl své momenty, ale bohužel nevstřelil gól. Pomohl by mu, zvedl by mu sebevědomí. Je to pro něj těžká situace, protože dlouho nehrál a nemá za sebou tolik minut. Zejména hrát na Letné a proti tak silnému soupeři není vůbec snadné. Přesto měl dobré momenty a do budoucna zanechal dobrý dojem,“ hájil svalovce Priske.
Potíží je také nižší údernost ze standardních situací, která na začátku ročníku Spartě pomáhala. Naposledy se z nich prosadila (když se nepočítá dohraný roh proti Bohemians) proti Shamrocku Rovers na začátku října.
Změnu Sparta potřebuje, nejlépe už v neděli, kdy dorazí Teplice. Další ztráty jsou nepřípustné. „Ofenzivně musíme být nebezpečnější,“ nakázal jeden z lídrů Pavel Kadeřábek.
Letenští se upínají k návratu Lukáše Haraslína. Kapitán v neděli v Karviné naskočil po zraněních na čtvrt hodiny, s Poláky zvládl přes padesát minut. Právě on by měl být hybatelem změn a zlepšení.
Sparťanská údernost
Karviná + Raków
- Zápasy: 2
- Minuty: 193
- Góly: 1
- xG: 0,99
- Střely na zápas/na bránu: 9/39 %
Sezona 2025/26
- Zápasy: 22
- Minuty: 2155
- Góly: 43
- xG: 1,69
- Střely/na bránu: 13,82/40,2 %
Zdroj: Wyscout. Pozn.: Není zahrnut zápas MOL Cupu v Karlových Varech, Wyscout ho nepokrývá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off