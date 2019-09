Dennis obhájil zlato na cyklistickém MS v časovce, Bárta dojel 33. | iSport.cz

Jan Bárta obsadil 33. místo se ztrátou 5:21 minuty. Druhý český zástupce Josef Černý skončil o pět pozic za ním, za časem vítěze zaostal o téměř sedm minut.

Pro Dennise to byl první start poté, co 18. července odstoupil ve 12. etapě Tour de France. "Byl to těžký rok. Je to výjimečný pocit, že jsem se dokázal dostat do co nejlepší formy a obhájil titul. Chtěl jsem ukázat, že se se mnou musí počítat a můžu vyhrát," citovala Dennise agentura Reuters.

Dennis navázal na loňskou první individuální medaili z MS v časovce, kterou vyhrál jako první Australan po 13 letech. Do té doby měl dvě zlaté z časovky družstev a dva tituly z dráhových světových šampionátů. Na dráze byl v roce 2015 necelé tři měsíce také držitelem rekordu v hodinovce.

Evenepoel, který ovládl časovku na srpnovém mistrovství Evropy v Alkmaaru, kraloval loni v Innsbrucku na světovém šampionátu v časovce i silničním závodu juniorů. Třiadvacetiletý Ganna slavil také první medailový zisk na MS v elitní kategorii. Čtvrtému Patricku Bevinovi z Nového Zélandu uniklo pódium o 2,16 sekundy.

"Dnešní časovka byla hodně těžká. Bylo to nahoru a dolů, technické a pořád změna tempa. Snažil jsem se to ze začátku rozjet, ale ne úplně na maximum," řekl Bárta v rozhovoru pro Českou televizi. "Bylo to strašně těžké, dalo by se říct jeden kopec za druhým, takže jsem tam nechtěl přijet úplně mrtvý. Snažil jsem se co nejvíce rozvrhnout síly, aby to bylo celkově co nejrychlejší."

Na rozdíl od minulých deštivých dnů si mohli závodníci užít suchou trať. "Samozřejmě je příjemnější, když je sucho. Včera na časovce totálně lilo, měli tam kaluže, někteří se koupali. Dneska to bylo určitě daleko příjemnější," doplnil čtyřiatřicetiletý Bárta.

Ztrátu českých reprezentantů na nejlepší okomentoval trenér Tomáš Konečný. "Asi to trošku zklamání bude, ale musíme si uvědomit, že není každý den posvícení. Vyzdvihl bych, že Honza Bárta získal medaili třeba na Evropských hrách, kde byl třetí. Někdy to člověku sedne, musí se dobře vyspat a výsledek je dobrý. Někdy to prostě nevyjde," prohlásil Konečný.

"Pepa (Černý) ze sebe vydal maximum, co mohl. Začátek jel slušně a pak ve stoupáních bylo vidět, že sezona je na něj asi už dlouhá a byl trošku unavený," dodal Konečný.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie) - časovka:

Muži elite (54 km): 1. Dennis (Austr.) 1:05:05, 2. Evenepoel (Belg.) -1:08, 3. Ganna (It.) -1:55, 4. Bevin (N. Zél.) -1:57, 5. Dowsett (Brit.) -2:01, 6. Craddock (USA), 7. Kangert (Est.) oba -2:07, 8. Oliveira (Portug.) -2:09, 9. Martin (Něm.) -2:27, 10. Küng (Švýc.) -2:46, ...33. Bárta -5:21, 38. Černý (oba ČR) -6:55.