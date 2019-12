Štybar se po běžkách a dovolené chystá na cyklokros: Bude to bolet!

Měl za sebou náročnou sezonu, i tak ale nakonec profesionální cyklista Zdeněk Štybar zkrátil svou dovolenou ze čtyř týdnů na tři. Čas strávený jen s rodinou si plně užíval, ale tělo už začalo trochu protestovat. „Cítil jsem se už tak nějak nezdravě, tak jsem se začal hýbat,“ vysvětlil pro iSport.cz Štybar. Součástí přípravy na další sezonu jsou i běžky, na kterých stál po dvaceti letech a také cyklokrosové závody. Do těch naskakuje už tuto sobotu. „A abych pravdu řekl, tak se vůbec netěším. Protože na to nejsem připravený a vím, že mě to bude bolet,“ usmál se trojnásobný mistr světa v cyklokrosu.

Na konci září jste odjel mistrovství světa na silnici. Po něm jste rovnou nastoupil na dovolenou?

„Ano, po MS jsem to rovnou zabalil, protože už tam nebylo moc závodů a s týmem jsme se dohodli, že si můžu odpočinout. A právě i díky tomu můžu startovat už tento víkend v cyklokrosu. Nebo to chci aspoň zkusit.“ (smích)

Jaká byla dovolená?

„Nic zvláštního jsme nedělali, letěli jsme na Mallorku, protože tam ještě bylo hezky, okolo 30 stupňů, v moři se dalo ještě koupat. Takže jsme byli doma, nic extra jsme nevymýšleli, že bychom letěli na nějakou exotickou dovolenou a strávili třetinu dovolené v letadle.

Jak dlouhou dovolenou jste tedy měl?

„Tři týdny. Chtěl jsem původně čtyři, ale po třech týdnech už mě to nebavilo a začal jsem se trochu hýbat.“

Už svrběly nohy?

„To ani ne, ale cítil jsem se už tak nějak nezdravě, tak jsem se začal hýbat.“

Co jste zvládli s vaším čtyřletým synem? Jezdí už na kole jako ďábel?

„Jo to on už drandil i předtím. Nám během dovolené stačí, že jsme od rána do večera spolu a vždycky něco vymyslíme. Ale není to nic zvláštního. Každopádně jsme si to užili, jak nejlíp jsme mohli.“

Během volna jste dával na sociální sítě fotky, kde jste byl na horském kole, na běžkách v Livignu, jezdil jste na silničním kole na Mallorce, pak nějaké svezení na cyklokrosovém kole. Je osvěžení pro psychiku, když to můžete takto střídat?

„To ano. Proto jsem to tak i chtěl. Jinak by ta zima pro mě byla hodně dlouhá, když jsem začal trénovat dřív než normálně. Hledali jsme nějaký alternativní trénink, který bych mohl využít aspoň na týden, a rozhodli jsme se pro běžky. Měli jsme štěstí, že tam napadlo strašné množství sněhu. Takže jsem si to fakt užil. I když to bylo tvrdé, na běžkách jsem nestál možná dvacet let, takže jsem se do toho musel zpátky dostat. Ale bavilo mě to a myslím si, že to byl i výborný trénink.“

Jak vám to šlo po tak dlouhé době? Kolikrát jste spadl?

„Zase tolikrát ne, jen jednou ten první den, než jsem se na tom naučil. Pomohla mi tam jedna holka s technikou. Dlouho jsem na tom nestál a nechtěl jsem to dělat tak, že bych se v tom plácal, to by mě nebavilo.“

Potkal jste se tam i s Romanem Kreuzigerem, takže jste na běžkách trénovali i spolu?

„Byli jsme dvakrát. Ale byla to náhoda, že jsme se tam tak sešli, protože jsme to nijak neplánovali. S Romanem je vždycky sranda, takže jsem byl rád, že jsme se tam potkali.“

Cyklokros jste začal trénovat kdy?

„Ten jsem ještě netrénoval, to začnu v sobotu.“ (smích)

Jaké mají být podmínky?

„Má pršet, a tam je to všechno na poli, takže to bude opravdu hodně bahnité, možná nějaké běhání. Ale mně, abych se přiznal, je to tak trochu jedno.“

Nepreferujete nějaké konkrétní podmínky, že by vám vyhovovalo třeba víc bahno, nebo naopak sucho a mráz?

„Ani ne. V tuhle chvíli je mi to asi fakt jedno. Dřív mi vždycky víc seděly ty rychlé závody, ale teď to neřeším, protože to opravdu beru jako trénink, jako přípravu.“

Loni jste si po mistrovství České republiky pochvaloval atmosféru závodů, fanoušky, vzpomínal se setkání s malou fanynkou. Jaké je to z toho pohledu v Belgii, kde letos všechny cyklokrosové závody pojedete?

„To je pravda, závody doma jsem si užil a díval jsem se do kalendáře, jestli bych se dostal do Čech a jel i tam nějaký cyklokros, ale prostě se to tam nevejde a mezi Vánocema a Novým rokem jsou všechny závody tady v Belgii. A atmosféra je úžasná, na to se vždycky hrozně těším.“

Vnímají vás tam jako bývalého cyklokrosaře, nebo spíš už jako silničáře?

„Myslím, že tak trochu asi obojí. Už to berou tak, že tam jedu trénovat, neočekávají ode mě nějaké velké výsledky. A třeba loni mi fandili tak, jako kdybych jel o vítězství, takže to bylo hrozně fajn.“

Zastavují vás hodně na podpisy a selfie?

„To jo, to hodně.“ (úsměv)

Mistrovství republiky je 12. ledna, ani tam vám to tentokrát nevyjde přijet?

„To zrovna vychází nešikovně, že je to uprostřed týmového soustředění, takže mi to nevyjde. Loni to bylo dobré, že už byl konec soustředění a mohl jsem tam jet.“

V programu máte i Světový pohár. Jak se těšíte na závod, kde by mohl jet i Mathieu van der Poel? Potkali jste se vůbec při jarních klasikách letos na silnici?

(Chvíli vzpomíná) „Ano, na Flandrech.“

Jaké to bude jet s ním závod v cyklokrosu?

„Když ho vidím, jak si s tím hraje, tak to nebude nic moc. Cyklokros je mnohem rychlejší, než když tam on nejede. Teď mám štěstí, že v sobotu nepojede a nebude tam ani zas tak velká účast těch dobrých účastníků, kteří jezdí pravidelně v první pětce. To je pro mě docela klika, že by ten závod nemusel být tak rychlý. Doufám, že budu schopný to odjet aspoň v normálním tempu.“

Jak hodnotíte Van der Poelovo závodění, kdy v cyklokrosu prakticky nemá konkurenci?

„Má obrovský talent a hlavně je neuvěřitelná kombinace, že vyhrává v cyklokrosu, na bajcích i na silnici.“

Od mistrovství světa jste nezávodil. Jak se těšíte na první závody?

(úsměv) „Abych pravdu řekl, tak vůbec. Protože na to nejsem připravený a vím, že mě to bude bolet, že tam budu dělat spoustu chyb a nebudu si to úplně užívat. Jsem si jistý, že po čtyřiceti minutách toho budu mít dost. Těším se na tu atmosféru, ale na závod samotný až tak ne. Protože vím, že ta forma není taková, jaká by měla být. Beru to jako rozjetí na povánoční turné a tam doufám, že bych si to mohl víc užít a že bych se mohl dostat víc do techniky a tempa.“

Budete tedy teď víc trénovat cyklokros?

„Na to bohužel nemám čas. Na Mallorce jsem krosové kolo neměl a v pondělí letíme na týmové soustředění do Španělska do Calpe. Až se vrátím, tak mám 21. prosince další cyklokrosový závod, pak pojedeme na Vánoce do Čech a potom pojedu další závody. A hned jak skončím, pojedu zase do Calpe.“

Takže máte hodně nabitý program.

„Docela jo.“

Slibujete si od toho, že by to mohlo přinést podobné úspěchy, jako v minulé sezoně, kdy se vám na jaře dařilo, a vyhrál jste dvě jarní klasiky?

„Beru to tak, že je to skvělý trénink. Nevím, do jaké míry mi to něco dalo do závodů na silnici. Ale je to v tomhle období skvělý trénink a potom, jak skončím poslední závod, už to bude všechno směřovat jenom k jaru na silnici.“

Cyklokrosové starty Zdeňka Štybara 2019/20 7. prosince Essen 8. prosince Zonhoven (Superprestige) 21. prosince Sint-Niklaas 26. prosince Heusden-Zolder (Světový pohár) 27. prosince Loenhout 29. prosince Diegem (Superprestige) 30. prosince Bredene 1. ledna Baal