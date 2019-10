Kouč, který driluje Pastu: Maká pořád! I v kartách přesně ví, co se děje | iSport.cz

Je Pastrňák v něčem specifický?

„V citu pro hru.“

Jak to myslíte?

„Byli jsme během prázdnin na tréninkovém kempu ve Španělsku a hráli jsme mimo jiné karty. A hrozně se mi na něm líbilo, že měl o samotné hře neskutečné ponětí. Věděl, kdo co zvedá, co kdo vyhodil. Měl jasno o tom, co by se stalo, kdyby udělal něco jiného. Tohle se mi u nikoho jiného nestalo. Že by někdo přesně věděl, co se bude dít. Když někdo něco zkazil, hned mu řekl: Kdybys udělal tohle, mohlo to být tak a tak… Je hrozně předvídavý, což si myslím, že je i pro hokej velmi důležitý. Má přehled. A cit.“

Obecně pro sport, že?

„Ano, to se mi na něm líbí. Je hravý a hlavně dělá všechno možné. Hraje tenis, golf, fotbal, plave. Navíc u všeho přemýšlí, což je super. Je také poctivý. I když se to někdy nezdá, protože si z toho dělá srandu. Ale co musí udělat, to udělá.“

Jak ho baví letní dril?

„Ví, že je to potřeba. V NHL kolem sebe vidí kluky, kteří makají. Důležité jé, aby měli silné nohy. Spousta jiných trenérů dělá především cviky na rychlé nohy. To jsou takové ty žebříky a podobné věci. Jenže jakmile člověk nemá v nohách sílu, stejně nebude rychlejší. Ty cviky vypadají pěkně na oko, na videu. Jenže jsme zpátky u toho, že pokud někdo nebude mít silné nohy, nebo i zadek, bez toho se nikam neposune. To okolo je taková omáčka, která vypadá sexy, ovšem člověku to moc nedá. Když se udělá základ, mohou přijít na řadu i sexy věci, aby dotyčný měl pocit, že se hýbe… Ale to gró je v síle. Hodně trenérů na tohle nedbá, dělají jenom ty rychlé žebříky, protože si myslí, že se udělá letní příprava na fotbalovém hřišti.“

SPORT MAGAZÍN: Pastrňák ukázal, jak dře v posilovně. Trénoval i ve Španělsku

Pastrňák je na tom jak?

„Na svou váhu má spodek silný. Což je hrozně důležitý, hokej je při prvních pár krocích o síle v nohách. On tomu rozumí. Ví, že si ji musí udržovat, aby mu zůstala rychlost. Je potřeba se tomu věnovat i v sezoně. Spousta hráčů maká během léta, ale potom přestanou posilovat. Protože cestují, hrají, moc času není. Ovšem pak nohy začnou slábnout, zhubnou. No a v play off , kdy to všechno přituhuje, jim síla chybí. Což je špatně. Pasta tohle ví, takže maká pořád.“

Rozumí dobře svému tělu?

„Ano. Hlavně se inspiruje hráči, které má kolem. Třeba Chárou a spol. Vidí, jak makají, jak se o sebe starají, jací jsou to profíci. Já se snažím do všech hráčů, s kterými spolupracuju, sázet semínka i ohledně zdraví. Nečekám, že budou jíst jenom bio a všechno bude perfektní. Já jsem v jejich věku fungoval podobně. Ale něco jsem se za ty roky naučil, vyzkoušel na sobě a věřím tomu. Takže když v nich můžu zasadit semínko, které vykvete za pět let, je to fajn. Ale nic není nucené.“

Necháváte to na nich?

„Máme to nastavené tak, že oni nemusí nic. Vždycky klukům říkám: Hele, ty sem chodit nemusíš, je to na tobě. Ale ty jsi zodpovědný za svoje tělo. Já ti můžu dát nástroje, jak s ním pracovat, ale zbytek je na tobě. O tom je koučink. Což je rozdíl oproti klasickému trénování. To je o tom, že někdo přijde na trénink, trenér mu napíše, co má dělat. On to udělá a jde domů. Ani neví, proč to dělal. U nás všechno probíráme. Klukům říkám, proč jednotlivé cviky provádíme, jak pomáhají.“

S lídrem Bostonu je v tomto ohledu dobrá spolupráce?

„Je dostatečně inteligentní na to, aby věděl, co mu pomůže. Potom je větší šance, že to bude dělat.“

David Pastrňák a jeho závěrečná fáze letního drilu před startem sezony. • Foto Michal Beránek (Sport)