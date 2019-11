28 centimetrů problémů. NBA vládne muž s obříma rukama

Ještě než se proslavil, zastavovala ho řada lidí na ulici a chtěla se s ním fotografovat. Neměli zájem o jeho tvář, ale přiložili svou dlaň k jeho a stiskli spoušť. Dostali obrázek, který připomínal ruku batolete spočívající v dlani dospělého muže. „Takové žádosti dostávám celý život,“ krčí rameny Kawhi Leonard, pravděpodobně nejlepší basketbalista současnosti.

Traduje se, že se jeho maminka nemusela bát, že jí v porodnici někdo vymění dítě. To své poznala velmi snadno, protože mělo neobyčejně velké ruce. Když hrával na střední škole Canyon Springs High americký fotbal a hledali mu odpovídající rukavice, žádné padnoucí nenašli a poslali ho do obchodu. Ani tam mu velikost XL nepasovala, tak museli objednat ještě větší.

Co může být pro běžný život nepraktická potíž, je ve sportu výjimečnou výhodou. NBA měří na testech před draftem i netradiční tělesné parametry ligových aspirantů a díky nim šla cena Leonarda při výběru nováčků strmě vzhůru. Jen považte – délku dlaně od jejího začátku po konec prostředníčku má 24,8 centimetru, rozpětí roztažených prstů od palce po malík 28,5 centimetru. To je o padesát dva procent víc než u průměrného muže. Při výšce 201 centimetrů má Kawhi rozpětí paží 221 centimetrů, což je víc než současný nejvyšší muž NBA Taco Fall měřící 226 cm. To vše z něj dělá především na obranné polovině skutečné monstrum.

„Když vás sevře do svých klepet, nikam se nedostanete,“ říká o dvojnásobném nejlepším obránci ligy DeMar DeRozan.

Leonardova klepeta jsou už v NBA doslova kultem. Ještě když hrával v San Antoniu, vytiskly místní velkoformátové noviny obrys jeho dlaně, aby se s ním mohli fanoušci poměřit. Zájem o to měl i kolos Shaquille O´Neal v televizní show Inside NBA. Ač měří o patnáct centimetrů víc, byly Shaqovy ruce jak lopaty jen o titěrný kousek větší než ty Kawhiho.

„Mé ruce mě dělají vyšším, než ve skutečnosti jsem, což je vždycky dobrá věc,“ líčí Leonard, jenž díky svým parametrům získává obrovské množství míčů v obraně a naopak sám má při driblingu díky obří dlani větší kontrolu nad míčem. Nemluvě o doskakování či smečování.

Všem například poklesla čelist, když jednou zasmečoval a míč ještě před dopadem na palubovku chytil jako tenisák do jedné ruky.

Jak ale sám přiznal při návštěvě show svého bývalého spoluhráče z Toronta Serge Ibaky, jsou i činnosti, při nichž mu je monstrózní dlaň na obtíž. Jednou z nich je střelba, při které mu míč až příliš sedí v dlani a hůř se mu uvolňuje. I proto je trajektorie jeho střel hodně plochá. „Musel jsem hodně trénovat, abych se naučil dobře střílet. Ale neměnil bych,“ usměje se osmadvacetiletý muž, jenž v poslední sezoně dovedl Toronto k titulu a v té současné jsou jeho LA Clippers, kam odešel, považováni za největšího favorita.

Vyrvat trofej pro šampiony ze spárů Klepeta bude velký problém…