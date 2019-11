Sportovci, kteří se stali značkou. CR7 i Jordanův jumpman

Že se příjmy sportovců pohybují v astronomických výšinách, není pro nikoho žádným překvapením. Ti nejúspěšnější dokázali v době své největší slávy vytvořit značky, které jim zaručí tučné honoráře i v jejich sportovním důchodu. Proč by se z oblečení Federerova brandu RF mohly časem stát velmi hodnotné kousky? A co se stalo s CR7 v době, kdy Cristiano nosil na drese devítku?

Michaelu Jordanovi je dnes šestapadesát let a svou sportovní kariéru definitivně ukončil už před šestnácti lety. I přesto je dnes stále jedním z nejznámějších sportovců na světě. Nepochybně k tomu přispěla i značka Air Jordan, dceřiná společnost firmy Nike, která se soustředí na produkci basketbalových bot a oblečení. Nejdříve byly tenisky Jordan vyráběny pouze pro potřeby Michaela, ale v roce 1985 byly uvolněny do volného prodeje. Logem firmy je tak zvaný jumpman, tedy silueta smečujícího Michaela Jordana.

Cristiano Ronaldo

S osobou Cristiana Ronalda je už neodmyslitelně spojena jeho značka CR7. Pod tímto brandem prodává sportovní oblečení, kopačky, spodní prádlo nebo parfémy. Značka se skládá z Ronaldových iniciál a čísla 7, které nosil na drese v době, kdy hrál za Manchester United. To tehdy zdědil po anglické superstar Davidu Beckhamovi. Když však v roce 2009 přestoupil do Realu Madrid své milované číslo musel vystřídat za devítku. Sedmičku totiž tehdy nosila na drese klubová legenda Raúl. Název své značky Ronaldo tehdy nezměnil – jako by totiž tušil, že hned další sezónu to bude právě on, kdo obleče po Raúlovi tento dres. Ikonickou sedmičku nosí Cristiano i ve svém současném klubu FC Juventus.