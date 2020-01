Tohle raději nedělejte! Sedm gólových oslav, které přišly draho

Pohár osvoboditelů – klubová fotbalová soutěž podobná evropské Lize mistrů, která se koná v Jižní Americe a Mexiku. V roce 2004 proti sobě v jejím finále stanuli odvěcí rivalové River Plate a Boca Juniors. Když se v 85. minutě za Boca Juniors trefil tehdy teprve devatenáctiletý Carlos Tévez, a srovnal tak skóre na 1:1, svůj parádní gól oslavil velmi svérázným způsobem. Svléknul se do půli těla a na hřišti začal předvádět kuře. To ale neměl dělat. Nejenže tím rozzlobil fanoušky protihráče, ale také rozhodčího. River Plate totiž bývají soupeři hanlivě označováni také jako „Gallinas“ (kuřata). Za své napodobování kuřete byl Tévez poslán do šatny.