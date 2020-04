Co nosí na kurt Strýcová? Nejlepší deblistka světa ukázala, s čím trénuje

Co všechno musí obsahovat tréninková taška nejlepší deblistky planety? To ukázala Barbora Strýcová, aktuálně světová jednička ve čtyřhře. Zjistěte, proč musí nosit na kurt hned pět raket, jaké jsou její oblíbené sportovní boty a čím doplňuje energii po zápasech.

1. Rakety

„Na trénink nosívám minimálně čtyři až pět raket. Všechny jsou stejné, jediný rozdíl je ve výpletu – některé ho mají měkčí, některé tvrdší. Podle počasí pak vybírám ten nejvhodnější. Proto jich sebou nosívám tolik."

2. Posilovací gumy

„Posilovací gumy používám většinou k rozcvičení před tréninkem. Někdy je používám ale i při kondičním cvičení na kurtu, které občas zařazuju po tenisovém tréninku."

3. Kosmetická taštička

„Tam mívám krém, kterým se mažu na slunci. Ten je pro nás opravdu potřebný i když samozřejmě v momentě, kdy začneme hrát a zpotíme se, je hned pryč. Proto se musíme mazat pořád. Kromě krému tam mám třeba taky jelení lůj nebo papírové kapesníky."

4. Vrchní omotávka

„Ta se používá na grip rakety. Na zápasy si beru pokaždé novou, protože bývají mírně lepkavé a raketa se tak lépe drží. Na tréninky je měním po pár dnech, záleží na tom, jestli je vlhko nebo ne."

5. Masážní balóny

„Na trénink nosívám i masážní pomůcku, která vypadá jako dva k sobě spojené balóny. Stačí, když si s tím párkrát projedete místo, které potřebujete rozmasírovat. Je to výborná věc například na záda, plosky nohou nebo na natažené hamstringy."

6. Nápoj s elektrolyty

„Tenhle nápoj si připravuju při zápasech. Jsou to tablety, které si rozpustím ve vodě. Používám jej především při zápasech. Jsou v něm minerály a další důležité látky, které tělo ztrácí pocením."

7. Potítko

„Potítko nosívám na levé ruce. Většinou nosívám jen jedno, ale když je někdy hodně vlhko, tak si ho beru na obě ruce."

8. Kšilt



9. Shaker a přípravek na regeneraci

„V tašce nosívám také shaker a přípravek na regeneraci od značky Sponser. Do dvaceti minut po zápase nebo tréninku si připravím shake, kterým dostanu do těla energii, kterou jsem aktivitou ztratila. Je to pro mě opravdu důležité, protože musím být na druhý den ready a opět hrát."

10. Tenisové boty

„Používám tenisové boty od Nike, který je současně i mým sponzorem. Tohle je model Zoom Vapor x, v kterém hraju už několik let."

11. Vložky do bot

„Bez vložek do bot nedám ani ránu. Používám je při chůzi, běhání, cvičení a samozřejmě i na kurtu. Objevila jsem je snad před deseti lety a teď už si ani nedokážu představit, že bych je neměla. Jsou to speciální ortopedické vložky, které jsou trošku vyšší než je obvyklé. Nosím je nejen kvůli nohám, ale i kvůli špatné achilovce a zádům."

12. Vibrastopy

„Vibrastopy jsou něco jako kolečka, která patří do rakety, aby úder míče nezněl a nemělo to takové vibrace. Často se stává, že raketa praskne nebo strefíte míček špatně a vibrastop vyletí. Vyrábí se z gumového materiálu, takže pak skáče a už ho většinou nenajdete. Proto je fajn jich mít v zásobě několik."

13. Švihadlo

„To používám stejně jako posilovací gumy k rozcvičení před tréninkem nebo ke kondičním cvičení, které po něm následuje".