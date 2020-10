Film připomene tragický osud českých lyžařů. V hlavní roli se objeví Hádek či Josefíková

Po filmu Zátopek by se česká kinematografie měla v dohledné době dočkat dalšího historického filmu ze sportovního prostředí. Režisér Tomáš Hodan chce na filmovém plátně oživit tragický příběh kamarádů Hanče a Vrbaty, kteří zahynuli na krkonošských hřebenech při závodě v běžeckém lyžování.

Krásné počasí a teploty nad nulou. Podmínky se zdály být pro závod dlouhý padesát kilometrů téměř ideální. To si myslelo i všech patnáct závodníků, kteří se 24. března roku 1913 postavili na start osmého ročníku mezinárodního závodu v běhu na lyžích, který měl vést přes hřebeny Krkonoš.

Velké naděje se tehdy vkládaly do Bohumila Hanče, zkušeného domácího závodníka, který to měl ve složité době plné národnostního soupeření, natřít německým konkurentům. Ve vítězství Čechů doufal i sám Hanč, který na závod přizval svého dlouholetého přítele Václava Vrbatu, aby i on mohl přihlížet českému triumfu na královské trati.

Velké přátelství i odvaha

Závod startoval po sedmé hodině ráno od Labské boudy. Nádherné počasí vyhecovalo některé závodníky, kteří se vydali vstříc padesáti kilometrům jen v košilích, bez rukavic a čepice. Do hodiny bylo ale všechno jinak. Ochladilo se, začalo pršet, později přišla i vichřice doprovázená hustým sněžením. Závodníkům začalo být jasné, že tento boj s přírodou nemůžou vyhrát. Závod začali postupně vzdávat až na trati zůstal jen jediný muž - Bohumil Hanč.

Zmoženého a prochladlého ho na trati potkává jeho kamarád Václav Vrbata, který mu bez zaváhání půjčuje svůj kabát a čepici. Později se však ukáže, že pravě to pro něj bude osudným. Jejich cesty se opět rozdělí, Hanč se vydává směrem k Labské boudě, Vrbata se spouští z kopce dolů směrem k Mísečkám.

Mezitím se na trať vydává záchranná skupina v čele s německým závodníkem Emerichem Rathem, Hančeho velkým konkurentem. Rath nachází uprostřed vánice na smrt vysíleného a zmrzlého Hančeho, ale sám jej v takových podmínkách do bezpečí dopravit nedokáže. Vydává se proto do chaty pro pomoc. Jakmile podá v Labské boudě informaci o Hančeho poloze, sám se vyčerpáním zkácí k zemi.

I když se Hanče dle údajů podaří dohledat, je pozdě. Mrtvý je nalezen i jeho přítel Vrbata. Dnes jejich smrt připomíná mohyla na Zlatém návrší v Krkonoších. V roce 2004 byla In memoriam udělena zvláštní cena Kubu pro Fair play při Českém olympijském výboru Emerichu Rathovi.

O tragédii bez dobových nánosů

Příběh o přátelství, odvaze a sportu se chystá ožvit režisér Tomáš Hodan ve svém nejnovějším snímku Poslední závod. Tvůrci chtějí převyprávět tuto tragickou událost bez dobových nánosů, kvůli kterým bývá často neprávem opomíjena klíčová postava Emericha Ratha. Vzhledem k náročnému natáčení, které bude probíhat především v zimě, se autoři rozhodli uspořádat internetovou sbírku, jejíž výtěžek půjde mimo jiné na počítačové vzkříšení staré Labské boudy v její původní romantické podobě.

V hlavní roli Bohumila Hanče se představí Kryštof Hádek, který podle producentů už trénuje na starých dřevěných lyžích a otužuje se, aby náročné natáčení zvládl. Kromě něj se ve snímku objeví také Eva Josefíková, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová nebo Jan Hájek. Premiéra filmu je plánovaná na 24. února 2022.