Vémola prošel testem na koronavir: Doba je zlá! Sháním obří ledovač | iSport.cz

Epidemie nového koronaviru zasáhla do života všem. I Karlosu Vémolovi, ten ale na nic nežehrá a čas strávený v karanténě využil naplno. „Nerad to říkám, protože doba je zlá a je to pro všechny těžký, ale já jsem si karanténu strašně užil. Pět let jsem neměl volno,“ vysvětluje český Terminátor ve videorozhovoru pro iSport TV. Přiblížil také, jak si vybavil tělocvičnu a kolik v ní tráví času.

Nejslavnější český bojovník má rozhodně optimistický přístup k životu. To Karlos Vémola dokazuje nejvíc právě v současné době, kdy svět paralyzoval koronavirus. Ač se čtyřiatřicetiletému zápasníkovi také převrátil život vzhůru nohama, na nic si nestěžuje.

„Měl jsem i test na koronavirus, který mi přišel negativní, takže to je vše OK,“ říká bijec z Olomouce. „Nerad to říkám, protože doba je zlá a je to pro všechny těžký, ale já jsem si karanténu strašně užil. Pět let jsem neměl volno. A teď jsem čtrnáct dní strávil doma v posilovně, což mě donutilo ji kompletně dovybavit podle mých představ. Měl jsem práci kolem baráku, udělal jsem Lilince pokoj, který jsem dlouho odkládal, ložnici, všechno jsem dodělal.“

A v čem Vémolu mimořádný stav nejvíc zasáhl v negativním slova smyslu?

„Vzalo mně to kontakt s rodinou a těmi nejbližšími. Tím myslím trpíme všichni nejvíc. Speciálně já, mám děti v Anglii i tady v Čechách. Nejprve jsem byl měsíc s dětmi tam, teď čtrnáct dní tady v karanténě. Takže už jsem skoro šest týdnů Lelu a Lili neviděl. A šest týdnů je u miminka, které se mění každý týden, hodně. Viděl jsem ty změny jen z fotek, takže to mi asi vzalo nejvíc.“

I Terminátor doufá, že se nastavená opatření budou co nejdříve uvolňovat, myslí při tom na lidi, kterých se situace dotkla víc než jiných a mohou balancovat na hranici existenčních problémů.

„Nejsem politik, nechci do toho kecat, ale dokážu si představit, co to s hodně lidmi finančně udělá. Aby to nemělo pak ten dopad katastrofální. Ochrana je samozřejmě nejdůležitější, ale všeho s mírou,“ zamýšlí se Vémola.

„Nemůžou prostě nenechat lidi, aby si vydělávali na živobytí, jídlo a tak dále. Pokud to bude měsíc, tak OK. Pokud to bude trvat dva tři měsíce, kdo z nás má zásoby a finanční rezervu na to, aby měl bez práce na nájem a jídlo. Ne každý má rezervu na tři měsíce. Nebo teda, já určitě ne, se svým životním stylem,“ dodává s úsměvem.

KARLOS SHOW: Koule dvakrát nad patou! Bugár učil Vémolu, jak na disk

Vémola také během videorozhovoru ukázal, jak má nově vybavenou osobní tělocviční i se speciální výzdobou. „AirBike, lyže, vesla, železo...“ Na návrat do klece chce být slavný gladiátor zkrátka maximálně připraven.

„Až tohle padne, tak bude zase hlad po zápasech, tak musím být ready naskočit, nemůžu se tu dva měsíce válet a potom to dohánět. Musím být připravený. Svět přeje připraveným a já budu připravený!“

Do čtrnáctidenní karantény se musel MMA bojovník uvrhnout poté, co se po měsíci vrátil z Londýna. Chtěl totiž dohlédnout co nejdéle na své starší děti. Sám v Anglii žije už patnáct let. A co mu život ve Spojeném království dal?

„Jsem hrdý Čech, ale mám anglické děti a snažím se být trochu mentalitou Angličan. Myslím, že ji mají lepší a víc přející,“ zamýšlí se. „Ale Angličané jsou zase línější než my. Česká pracovitost a vynalézavost, v tom by si zase mohli oni brát příklad od nás. Jsem o tom přesvědčený.“

České pracovitosti teď dělá sám reklamu. Ač je tedy zavřený doma, stále na něčem pracuje. Trénuje přitom třikrát denně a každé ráno začíná ledovou koupelí. V této souvislosti si postěžoval, že má ve venkovním bazéně už moc teplou vodu. Deset stupňů. A tak shání výkonný stroj na led.

„Hodil by se mi nějaký industriální ledovač. Který bych si mohl dát k vaně a udělal by mi alespoň sto kilo ledu denně. To by se mi moc hodilo.“

Vémola ve videu přiblížil, jak probíhá jeho běžný den v karanténě. Ukázal také, jaký pokoj přichystal pro svou v prosinci narozenou dceru Lili. Nakonec také promluvil o přerušeném natáčení jeho pořadu Karlos show, které sklízí veliký úspěch diváků. „Každý komentář si beru k srdci a snažím se zapracovat, aby show byla opravdu úspěšná,“ přiznává Vémola. „Jedna z nejlepších show, které jsme zatím dělali, byla s Imrichem Bugárem. Skvělý člověk.“

V rozhovoru zápasník a moderátor v jedné osobě navíc připomněl nejlepší momenty, které zatím během natáčení zažil.

KARLOS SHOW: Radši do držky dát, než dostat, bavil Krampol. Co ženy v boxu?