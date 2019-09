POLAR IGNITE: hodinky i chytrý trenér v jednom. A za neuvěřitelnou cenu | iSport.cz

Polar Ignite krásně demonstruje oba tyto směry, když v hodinkách, které stojí “pouhých” 5290 korun naleznete jak nečekaně velké množství klasických vychytávek, tak zcela nové funkce, na které nestačí ani výrazně dražší konkurenční modely.

Začněme ale pěkně popořádku a sice popisem toho, jak Ignite vlastně vypadá. Jedná se o neuvěřitelné lehké a kompaktní hodinky vážící pouhých 34 gramů s obvodem lunety 43 milimetrů. Hloubka hodinek včetně optického snímače srdeční frekvence je 8,5 milimetru a díky těmto rozměrům sedí Ignite skvěle i na velmi drobném dámském zápěstí, aniž by na pánské ruce vypadal směšně.

Parametry Polar Ignite Cena: 5290,-

Hmotnost: 35 gramů

Rozměry: 43x43x8,5

GPS: ano

GLONASS: ano

Výdrž baterie s GPS: 18 hod

Snímání srdeční frekvence: optický senzor

Multisport: ano

Plavání: ano

Vyměnitelný řemínek: ano (quick release)

Klíčové funkce: Nightly Recharge, FitSpark

Svými rozměry a čistým designem s možností snadné a rychlé výměny silikonového pásku Ignite potvrzuje současné trendy a svým zpracováním a vzhledem si nic nezadá ani s hodinkami z vyšších cenových relací.

Ovládání hodinek probíhá pomocí dotykového displeje a jediného tlačítka na levé hraně lunety. Dotykové ovládání je velmi příjemné a problém nepředstavují ani zpocené, nebo zkřehlé ruce. Reakční doba je svižná a logiku ovládání si osvojíte po chvilce používání. Jakmile vezmete Polar Ignite do ruky, tak vás překvapí, jak je možné, aby byly tak lehké.

Nevěřícný pocit se ještě prohloubí, když se podíváte do technické specifikace a zjistíte, že na jedno nabití vydrží Ignite až 18 hodin se zapnutou GPS s nejvyšší přesností. Přitom samotných 18 hodin výdrže stojí za zmínku bez ohledu na hmotnost přístroje, protože se jedná o hodnotu, které dosahuje pouze velmi malé procentu přístrojů na trhu a žádný z nich nepořídíte za pět tisíc korun.

GPS čip, který Ignite používá je značky Sony a jedná se o identický přijímač, který naleznete u vyšších modelů Polaru, u Suunta a nově i u Garminu. S přesností tak není vůbec žádný problém a zaznamenaná trasa, rychlost i vzdálenost dosahuje velmi solidní přesnosti. Snímání srdeční frekvence probíhá pomocí optického snímače Precision Prime, který Polar poprvé představil vloni na podzim u řady Vantage. Optika jako taková má vždy své mouchy, ale ve srovnání s alternativními senzory je přesnost stejná, nebo lehce vyšší. Záleží ale na utažení a pozici hodinek na zápěstí, teplotě rukou a celé řadě dalších faktorů, které mohou optické snímání negativně ovlivnit.

Ve výsledku je Polar Ignite přístroj, který otřásl zaběhnutými cenovými relacemi a za pět tisíc korun vám nabízí úžasnou výdrž se zapnutou GPS a obrovské množství funkcí. • Foto iSport.cz

Polar Ignite jsou multisportovní hodinky, které kromě běhání zvládnou i jakýkoliv jiný outdoorový sport. Co vás v této cenové relaci možná překvapí je schopnost měřit plavání v krytém bazénu i na otevřené vodě. Toto byla opět donedávna výsada sporttesterů, které stojí minimálně dvojnásobek toho, co Ignite.

Pojďme se ale přesunou k těm nejzajímavějším technologickým novinkám, které se v Ignite představili vůbec poprvé. Jedná se především o funkce FitSpark a Nightly Recharge, které spolu úzce souvisí. Budete-li nosit Ignite při spaní, pak se ráno dozvíte velmi podrobné informace o kvalitě vašeho spánku a také o stavu regenerace vašeho těla. Vše je vidět na displeji hodinek ve velmi přehledné podobě doplněné o české komentáře. Zapomeňte tak na nic neříkající čísla. Polar Ignite vám dá srozumitelnou zpětnou vazbu a vy budete přesně vědět jak na tom jste.

Analýza spánku je už sama o sobě zajímavé téma, ale do zcela jiné dimenze se dostává v okamžiku, kdy propojíte kvalitu spánku s doporučením tréninku na další dny a tím se dostáváme k funkci FitSpark.

Jediná nevýhoda je displej

Poprvé v historii sportovních hodinek se totiž u Ignite můžete setkat s tím, že přístroj v reálném čase reaguje na váš aktuální stav a podle toho vám doporučí další postup. V případě únavy vám tak nabídne lehčí trénink a naopak.

Vše má jediný cíl. Posunout vás na co nejvyšší sportovní úroveň, aniž by hrozilo riziko přetrénování, zranění, nebo nemoci. Všechny tyto tři nepříjemnosti jsou u sportovců obvykle způsobeny nadměrnou únavou a stresem z příliš těžkého tréninku. Ignite vám namísto toho nadávkuje tréninky tak, abyste si museli pořádně máknout a posouvali své výkony, ale ne za cenu přílišné únavy a přetrénování.

Řeč není jenom o běhání. Ignite vám na každý den doporučí sadu tréninků vytrvalostního i silového, nebo relaxačního charakteru. Těšit se tak můžete na kruhové tréninky, jógu, nebo crossfit. Jednotlivé cviky jsou doplněny názornými piktogramy a slovním popisem, takže Ignite se s trochou nadsázky mění z obyčejných hodinek na plnohodnotného trenéra, který dohlédne na to, abyste trénovali ve správné intenzitě a s důrazem na správné provedení.

Samozřejmostí je propojení s aplikací na chytrém telefonu, kde si můžete plánovat tréninky, nebo analyzovat dosavadní tréninková data. Na hodinkách jsou dostupné chytré notifikace. Marně budete hledat barometrický výškoměr, přehrávání hudby, nebo mapové podklady.

Jako jedinou nevýhodu pro ryze sportovní využití vidím displej. Nejde o to, že je dotykový, ale o to, že je standardně zhasnutý a rozsvítí se pouze když se na hodinky chete podívat (Ignite to pozná podle gyroskopu a displej automaticky rozsvítí). Tato funkce je zde pro to, že kontrast a čitelnost použitého displeje je neuvěřitelně vysoká a kvalitou zobrazení se dá srovnat s OLEDovými displeji, které používá na svých hodinkách například Samsung. To ale zároveň znamená, že rozsvícený displej “žere” baterii velmi rychle, takže je zhasnutý z úsporných důvodů. To dává smysl a při běžném nošení i při běžném sportování to není vůbec žádný problém. Pro výkonnostního atleta, který po očku neustále sleduje aktuální tempo, nebo každý uběhnutý metr to ale nemusí být to pravé.

