Zajímavý (a možná trošku i úsměvný) je případ Floyda Landise, kterého si možná pamatujete jako překvapivého (a také později anulovaného) vítěze Tour de France z roku 2006.

Jeho případ byl zkoumán antidopingovou komisí a rok po vítězství byl uznán vinným a vítězem se ex post stal Óscar Pereiro. Landis ukončil profesionální kariéru v roce 2011 a vrhl se na úplně jiný byznys – pěstování léčebného konopí.

V americkém Lancasteru, oblasti proslulé pěstováním konopí, založil vlastní značku Floyd’s of Leadsville, jejíž produkty patří k těm nejznámějším. Díky němu se kanabidiol dostal mezi cyklisty, kteří jeho účinky pocítili na vlastní kůži.

Látce se dostalo velké pozornosti i mezi farmaceuty a lékaři. Původně zakázanou látku nakonec před pár lety Světová antidopingová asociace (WADA) vyškrtla ze seznamu zakázaných látek.

Kanabidiol není návykový a nemá psychoaktivní účinky – na rozdíl od THC. Jednoduše – není to marihuana, ale konopí. Účinky by měl mít ale srovnatelné a dost možná i lepší. A hlavně – bez vedlejších účinků.

Aktuální výzkumy naznačují, že relativní novinka farmaceutické scény má velmi zajímavé využití: chrání nervové buňky proti nedostatku kyslíku a intoxikaci (např. působením alkoholu nebo právě THC) a zpomaluje buněčné stárnutí. Studie prokázaly protizánětlivé, anxiolytické (působící proti úzkostem), antipsychotické (např. proti projevům schizofrenie a různých psychóz) a antidepresivní účinky.

Tři plus: CBD proti bolesti i na regeneraci

Působí jako analgetikum i stimulant regeneračních procesů. Podle studie Univerzity v Mississippi působí CBD prokazatelně protizánětlivě a dokáže tedy minimalizovat svalové bolesti po zátěži, které jsou vlastně lehkými svalovými záněty. Mezi cyklisty a vytrvalostními běžci je kanabidiol užíván jako „přírodní ibuprofen“ i jako stimulant pozátěžové regenerace, protože mimo jiné zklidňuje a zlepšuje spánek. Zároveň přirozeně podporuje fyziologické procesy v organismu a může podpořit výkon.

CBD se nelze předávkovat. Kanabidiol není toxickou látkou a nelze se jím předávkovat a také nezatěžuje orgány (např. játra a ledviny), jako tomu může být u léků proti bolesti a zánětu. To je pozitivní zpráva, ale má se za to, že od určitého stupně dávkování se jeho účinky už nezvyšují. Stále také není jasné, zda si tělo může na jeho přísun „zvyknout“ a přestat reagovat. Proto není od věci dodržovat doporučené dávkování. Účinky kanabidiolu lze zvýšit vhodnou stravou – tato studie například ukazuje, že konzumace spolu s tučným jídlem jeho účinky dokáže až zečtyřnásobit.

Cyklisté ho milují. Jak už jsme naznačili, CBD je látkou, která může být při vytrvalostním sportu velmi nápomocná. Navíc není dopingem a nehrozí, že by kvůli ní sportovci neprošli testy (na rozdíl od některých poměrně běžných léků). Je ale nutné hlídat si, z jakého zdroje látku máme. Určitě je lepší zakoupit látku ve specializovaném obchodě nebo lékárně, než pořídit „to samé za polovic“ z pofidérního e-shopu a riskovat obsah THC.

Tři sporné body CBD

Výzkumy jsou „v plenkách“. Kanabidiol je ve světě farmacie stále ještě novinkou. Ačkoli už některé studie (např. tato) prokázaly jeho pozitivní účinky, a pochvalují si ho i jednotlivci, kterým dosud často nebylo pomoci, odborníci se stále neshodují např. ve formě a množství dávkování, nebo v tom, zda lze CBD užívat pravidelně jako prevenci nebo jako podpůrný regenerační prostředek, např. při sportu.

Výstup z ilegality. Kanabidiol je látka vyráběná z konopí, a i když prokazatelně nemá psychotropní účinky ani není návyková, v mnoha zemích je stále považována za ilegální. V Česku ho bez problému seženete v lékárnách i „bio obchodech“, ale třeba v některých státech USA vám mohou lahvičku minimálně zabavit.

Není to všelék. Konopné přípravky jsou často obestřeny pověstí zázračného kamene mudrců. Tak to bohužel není. CBD příznivě působí na nervovou soustavu, to ale na jednu stranu neznamená, že bude mít skvělé účinky na každého z nás. Každý může látku zpracovat jinak – tedy někomu pomoci vůbec nemusí a jinému pomůže třeba jen jako placebo. Rozhodně nelze doporučit „přebíjet“ kanabidiolem problémy, které je třeba léčit „zevnitř“, tedy odbourat jejich příčiny – např. akutní bolesti, vzniklé následkem sportovního úrazu.

Záchrana pro „hokejové hlavy“

Kanabidiol, o kterém jsme ještě loni neslyšeli a nevěděli, se v posledních dvou letech stal velkým trhákem farmaceutického průmyslu. Podle dosavadních výzkumů jde o látku, která skýtá všechna pozitiva účinků „marihuany“, a to bez vedlejších účinků.

K CBD jako látce, která by mohla výrazně zlepšit zdravotní stav, vzhlížejí třeba lidé s roztroušenou sklerózou a další neurologičtí pacienti, ale i lidé s psychickými potížemi nebo ti, jejichž organismus je pravidelně zatěžován – tedy třeba právě sportovci.

CBD potlačuje stres a napětí, zklidňuje, ale zároveň zlepšuje kognitivní funkce. Jednotlivci si účinky kanabidiolu pochvalují natolik, že se vědci z kanadské Univerzity v Britské Kolumbii rozhodli rozjet výzkum, který by mohl pomoci „obětem“ jejich národního sportu.

Bývalí hokejisté poměrně často trpí tzv. postkomočním syndromem, který je následkem neustálých úderů do hlavy a menších či větších otřesů mozku. Začíná to bolestmi hlavy, únavou, nespavostí a podrážděností, vyústit to může až v pocity frustrace a těžké deprese.

Výzkumu se zúčastní třeba bývalý obránce Vancouveru Andrew Alberts, nebo švédský útočník Johan Franzén, kterého postkomoční syndrom de facto vyřadil z normálního života. Únava, záchvaty úzkosti, podrážděnosti, deprese – to vše otevřeně popisuje jeho manželka Cissi v článcích na svém blogu. Postkomoční syndrom se dal zatím řešit jen potlačováním symptomů – antidepresivy a léky proti bolesti.

CBD je nadějí, jak postkomoční syndrom alespoň částečně léčit „zevnitř“. Jeho účinky propaguje třeba Dan Carcillo, bývalý hokejista, který nešetří kritikou na vedení NHL, které se podle jeho slov o zdraví či budoucnost svých hráčů příliš nestará.

Na Twitteru zmiňuje případ svého kamaráda Stevea Montadora, který zemřel roku 2015, patrně právě na následky opakovaných otřesů mozku. Stejný osud potkal roku 2011 i dalšího hokejistu Dereka Boogaarda. CBD je jednou z nadějí, aby se tyto případy neopakovaly.