Šokoval nohama po závodě, promluvil o bulimii: V cyklistice je jí plno!

Janez Brajkovic, bývalý mistr světa ve věkové kategorii do 23 let ze šampionátu v roce 2004, se na kolo vrátil po desetiměsíčním trestu za doping. Dnes pětatřicetiletý slovinský cyklista na svém blogu odhalil, že pozitivní test na stimulant methylhexaneamin měl spojitost s jeho onemocněním bulimií.

„Vždy jsem byl štíhlý a v případě potřeby jsem bez problémů mohl zhubnout i další kilo nebo dvě. Přesto se u mě postupem času rozvinula tato porucha přijmu potravy,“ popsal Brajkovič na svém webu.

Ačkoliv měl cyklista obavu z toho, že by mohla ručička váhy ukázat jen o půl kila navíc, byl si vědom toho, že pokud chce závodit, musí svému tělu dát alespoň nějaké živiny. Rozhodl se proto pro konzumaci potravinového doplňku, který však k jeho smůle obsahoval zakázanou látku methylhexaneamin.

Poté, co byl Brajkovičovi prokázán pozitivní test na doping, informoval o svých potížích s příjmem potravy Mezinárodní cyklistickou unii. Ta však k jeho problému zaujala jen vlažný přístup.

„Slíbili, že mě bude kontaktovat jejich lékařské oddělení. To se však nikdy nestalo. Mezinárodní cyklistická unie ví o tomto problému, který ničí životy lidí i jejich kariéru, avšak nechtějí s tím nic dělat. Jak se zdá, výška ponožky je pro ně asi závažnějším problémem,“ hořce zavtipkoval s odkazem na nové pravidlo unie, podle kterého nesmí být ponožky vyšší, než je polovina vzdálenosti od kotníku k vrcholu kolene závodníka.

Získejte se startovným i běžecké tričko zdarma! Pouze do neděle >>>

Podle Brajkoviče však není jeho případ ve světě cyklistiky rozhodně ojedinělý. „V každém týmu, v kterém jsem působil, bylo nejméně pět až šest kolegů, kteří trpěli poruchami příjmu potravy a mnoho dalších jich mělo narušeno stravovací zvyklosti. Byli to kapitáni, lidé, co dojížděli na pódia, skvělí jezdci a na první pohled šťastní kluci. Pokud je však znáte osobně, víte, že je to všechno ve skutečnosti trochu jinak,“ vypraví slovinský cyklista.

Brajkovič na svém webu napsal také to, že si týmoví lékaři těchto problémů často vůbec nevšimnou, jelikož jezdci dokážou vše velmi dobře skrývat. „A pokud si však přeci jen někdo všimne, vedení to obvykle ignoruje. Je totiž mnohem snazší nevýkonného jezdce na konci sezony z týmu vyřadit,“ sdělil čtenářům na svém webu.

Bývalý mistr světa do 23 let uvedl, že příspěvek nenapsal proto, aby na sebe strhnul pozornost, jeho cílem je osvětlit veřejnosti problém poruchy příjmu potravy. A doufá, že se mu tím podaří také změnit postoj vedení sportovních asociací...