Horečka a za pár dní na hřišti. Fotbalisté se hrabou z nemoci i kapačkami

Pro spoustu lidí jsou fotbalisté modelky, herečky a simulanti. Pokud ale hrajete fotbal naplno, tak je to tvrdá práce, kde ti nejlepší nemají nic zadarmo. Čím dál víc jich do svého těla a zdraví pumpuje peníze navíc, když se objeví nachlazení, škrábání v krku, tak to povětšinou okamžitě řeší, aby mohli za pár dnů se opět rvát za svůj klub. Jak takové dostání se do formy při viróze vypadá nám povyprávěl lékař fotbalové Sparty Ladislav Šindelář.

Pane doktore, vysvětlete laikům, jak je možné, že fotbalista v pondělí oznámí, že má horečku a není mu dobře a ve středu už hraje. Co to s ním provádíte?

„Ono to je také často na hraně. Musíte si uvědomit, že ten hráč hraje jen fotbal a má na odpočinek opravdu klid, nic jiného vlastně nemusí. Pak my ho začneme hned velmi intenzivně léčit. Je taky důležité rozlišovat, zda jde jen o „rýmičku“ nebo o těžký bakteriální infekt, který si vyžaduje týden antibiotik. V tom případě je skoro nemožné, aby za pár dnů nastoupil.“

Jak konkrétně to tedy vypadá?

„Hráč přijde, že mu není dobře, my uděláme krevní obraz, CRP a z toho vidíme zda je to jen lehké nachlazení nebo nějaká těžší forma infekce. Někdo je rychle 'napravitelný', jiný potřebuje toho času víc.“

No, ale co když se jedná o klíčového hráče, kterého nemůžete pro důležitý zápas postrádat?

„V sezoně je to vždycky potíž. Jako lékaři jsme spíše opatrnější a snažíme se hráče bránit. Víme, kdy je ta zátěž při viróze už bezpečná a kdy naopak ne. Popravdě, pokud máte těžkou virózu, tak to obyčejně doprovází i vysoká teplota a ten hráč je okamžitě schvácený a výkon prostě nemůže podat, ani když by si to vedení týmu a majitel třeba přáli. Ale tou intenzivní léčbou tomu lze celkem dost pomoci, aby byl v jakési formě. Ne vždy se to ale samozřejmě podaří.“

Jak to vypadá?

„Proti bolestem v krku jsou to různě dostupné tablety, spreje, léky proti teplotě apod. Většina hráčů už je druhý den o poznání lepší. Mnohokráte zmiňovaná infuzní terapie by měla být určena jen pro pacienty – hráče jednoznačně nemocné, se známkami dehydratace, zejména za hospitalizace... Rozhodně neexistuje jedna zázračná tableta (smích). Hráč dostane maximální péči a přístup. A to, zda nastoupí za pár dnů nebo ne, je taky hodně o naturelu toho hráče, je to v hlavě. Zažil jsem hráče, kteří měli frakturu v obličeji a já je nemohl dostat ze hřiště. A taky ty, kteří se jen lehce někde ťukli a už chtěli střídat.“

A je tohle „rychlé“ dostání se do rozumné formy pro zdraví ideální?

„No úplně není, ale to chce opravdu posuzovat případ od případu a podle výsledku odběrů. Tohle všechno sledujeme. Když se nám podaří někoho „postavit“ relativně rychle za pár dnů na nohy, tak nastoupí třeba až na posledních několik minut, protože by celý zápas rozhodně v plné zátěží dát nemohl. On sedí na lavičce a čeká, zda nastoupí, tohle může mít i vliv na psychiku týmu. Když je fotbalista drsňák, tak se většinou i rychleji dává dohromady“

Poradíte třeba hráči i to, ať to nejdřív zkusí rozběhat a že se následně uvidí?

„Může to zkusit a uvidí se. On si sám řekne, jak se cítí.“

Mají hráči prevenci?

„V dobrých klubech rozhodě je. Dostávají doporučení co nejlépe jíst, jaké doplňky stravy používat. V téhle době už si hodně hráčů uvědomuje, že kariéru jim může udělat správná péče o svoje zdraví a tělo. V tomhle je to jiné než dřív. Ronaldo se někde na sociálních sítích vystaví a drtivá většina fotbalistů tak chce taky vypadat (smích).“

Jsou při těch virózách fotbalisté velké herečky?

„Na nachlazení bývají většinou hodně citliví, protože jejich tělo je jejich pracovní nástroj. To se dá pochopit. Musím ale říct, že zase tak často virová onemocnění nemají, protože jsou zvyklí trénovat i v nepříznivém počasí, v zimě a to vaše tělo zoceluje. Tohle platí i pro normální sportovce, nebát se sportovat a hýbat se v počasí, které není zrovna sluníčkové.“